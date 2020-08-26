В Адыгее осудили подростка за подготовку массового убийства в школе

Адыгея

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26 августа суд в Майкопе вынес обвинительный приговор школьнику. Суд считает, что парень готовил массовое убийство

В прокуратуре Адыгеи сообщили, что 16-летний житель Майкопа готовился к убийству неограниченного количества человек в одной из местных школ. Для этого он приобрел предметы, которые планировал использовать как взрывное устройство.

Парень не довел до конца свой умысел, поскольку в ходе подготовки его задержали сотрудники УФСБ России по республике.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и незаконному изготовлению взрывного устройства). 26 августа Майкопский городской суд вынес приговор в отношении школьника. Его признали виновынм и назначили ему 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Напомним, в октябре 2018 в одном из колледжей в Керчи произошел взрыв. Погиб 21 человек, большинство из них — подростки. Случившееся признали терактом. Оказалось, что взрыв устроил один из студентов, он покончил с собой на месте. 

Суд Убийство ФСБ Школьники

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