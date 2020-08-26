Краснодарский край вошел в список регионов с самым грязным воздухом

Краснодарский край по итогам 2019 года занял 10 место в рейтинге российских регионов с самым грязным воздухом

Согласно отчету аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2019 году предприятия и транспорт в России выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ, сообщил 26 августа РБК. В среднем, на одного россиянина в год приходится порядка 155 кг вредных выбросов, отметили аналитики.

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Регионом с самым грязным воздухом стал Краснодарский край — там за прошлый год предприятия выбросили в атмосферу 2 млн 432 тыс. т вредных веществ, а транспорт — 2 млн 623 тыс. т. Также в топ-10 вошли Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области. Замыкает десятку «лидеров» Краснодарский край, уточнил RT.

По данным аналитиков, за год на Кубани выбросы вредных веществ с предприятий составили 432 тыс. т, а с транспорта — 495 тыс. т. Отметим, что по данным за 2018 год Краснодарский край занял 5 место в аналогичном рейтинге. В тот год в регионе выбросы вредных веществ в атмосферу с предприятий составили 825 тыс. т, а с транспорта — 1 млн 392 тыс. т.