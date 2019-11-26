Краснодар занял второе место в рейтинге городов-миллиоников по обеспеченности машинами

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование в городах с населением более 1 млн жителей и определило среднее количество автомобилей на 1 тыс. человек

Лидером рейтинга оказалась Самара: там, по данным на 1 июля 2019 года, на 1 тыс. человек приходится 344 машины, то есть у каждого третьего жителя города есть легковушка. 

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Вторым в списке городов по обеспеченности населения личным автотранспортом стал Краснодар — 343 автомобиля на 1 тыс. челвоек. На третьем месте — Санкт-Петербург и 330 машин. Москва, несмотря на самую высокую численность населения и крупнейший автопарк в стране, оказалась на восьмом месте с 293 машинами, отметил «Автостат».

В среднем по России обеспеченность автомобилями составляет 306 штук. Самый невысокий показатель — в Ростове: там на 1 тыс. горожан насчитывается 234 машины.

Ранее эксперты агентства представили рейтинг популярных марки легковушек в России, по итогам которого самой распространенной машиной в стране стал ВАЗ-2107, писал RT.

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