На карте загрязнения воздуха отметили крупные дороги Краснодара

Краснодарский край, Вся Россия

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Международная экологическая организация Гринпис запустила карту России, по которой можно отслеживать места с повышенным загрязнением воздуха

Проект «SOS! Воздух» представляет собой интерактивную карту. На ней указаны места с максимальным загрязнением воздуха. Метки на карте сделали на основе информации, полученной из открытых источников по дорогам и предприятиям, с которыми связан риск загрязнения воздуха, а также по постам мониторинга.

Жители смогут самостоятельно отправлять жалобы на загрязнение воздуха. Гринпис планирует передавать эту информацию в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости принимало меры, сообщили 13 марта в пресс-службе Гринпис.

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Сейчас на карте указаны шесть мест в Краснодаре, в которых воздух максимально загрезнен. Уточняется, что воздух в центре города, на улицах Красных Партизан и Душистой (рядом с Ейским шоссе) загрязнен из-за дорог. На улицах Российской и Береговой загрязнения происходят, предположительно, из-за предприятий. Также отмечены хутор Ленина под Краснодаром, поселки Новый и Энем в Адыгее.

Карта интерактивная. С помощью мыши можно найти необходимый город, приблизить или отдалить его.

Краснодар Экология
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