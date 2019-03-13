На карте загрязнения воздуха отметили крупные дороги Краснодара
Международная экологическая организация Гринпис запустила карту России, по которой можно отслеживать места с повышенным загрязнением воздуха
Проект «SOS! Воздух» представляет собой интерактивную карту. На ней указаны места с максимальным загрязнением воздуха. Метки на карте сделали на основе информации, полученной из открытых источников по дорогам и предприятиям, с которыми связан риск загрязнения воздуха, а также по постам мониторинга.
Жители смогут самостоятельно отправлять жалобы на загрязнение воздуха. Гринпис планирует передавать эту информацию в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости принимало меры, сообщили 13 марта в пресс-службе Гринпис.
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Сейчас на карте указаны шесть мест в Краснодаре, в которых воздух максимально загрезнен. Уточняется, что воздух в центре города, на улицах Красных Партизан и Душистой (рядом с Ейским шоссе) загрязнен из-за дорог. На улицах Российской и Береговой загрязнения происходят, предположительно, из-за предприятий. Также отмечены хутор Ленина под Краснодаром, поселки Новый и Энем в Адыгее.
Карта интерактивная. С помощью мыши можно найти необходимый город, приблизить или отдалить его.
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