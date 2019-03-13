На карте загрязнения воздуха отметили крупные дороги Краснодара

Международная экологическая организация Гринпис запустила карту России, по которой можно отслеживать места с повышенным загрязнением воздуха

Проект «SOS! Воздух» представляет собой интерактивную карту. На ней указаны места с максимальным загрязнением воздуха. Метки на карте сделали на основе информации, полученной из открытых источников по дорогам и предприятиям, с которыми связан риск загрязнения воздуха, а также по постам мониторинга.

Жители смогут самостоятельно отправлять жалобы на загрязнение воздуха. Гринпис планирует передавать эту информацию в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости принимало меры, сообщили 13 марта в пресс-службе Гринпис.