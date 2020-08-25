В Щербиновской тоже произошел пожар, загорелись 300 кв. метров травы и камыша

Напомним, сейчас в Краснодарском крае действуют еще четыре пожара — в Туапсинском районе, Новороссийске, Геленджике и Анапе. Последний из них — наиболее серьезный и происходит на территории заповедника в Утрише. Утром было известно о том, что пожар прошел около 82 га леса. К 18:00 он переместился в зону между двумя населенными пунктами — Большим и Малым Утришом, активное горение действовало на 3 га. Тушением пожара занимаются 389 человек, сообщили в краевом МЧС. Также в течение суток пламя помогали тушить отдыхающие лагун. Посмотреть на происходящее глазами очевидцев можно здесь.