В Щербиновской тоже произошел пожар, загорелись 300 кв. метров травы и камыша
В станице Щербиновской днем 25 августа случился пожар
Сообщение о пожаре на южной окраине станицы появилось 11:32. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит сухая трава и камыш. Площадь пожара составила 300 кв. метров.
В 12:15 открытое горение ликвидировали. В 13:50 пожар полностью потушили. К устранению привлекли шесть человек и две единицы техники.
Напомним, сейчас в Краснодарском крае действуют еще четыре пожара — в Туапсинском районе, Новороссийске, Геленджике и Анапе. Последний из них — наиболее серьезный и происходит на территории заповедника в Утрише. Утром было известно о том, что пожар прошел около 82 га леса. К 18:00 он переместился в зону между двумя населенными пунктами — Большим и Малым Утришом, активное горение действовало на 3 га. Тушением пожара занимаются 389 человек, сообщили в краевом МЧС. Также в течение суток пламя помогали тушить отдыхающие лагун. Посмотреть на происходящее глазами очевидцев можно здесь.