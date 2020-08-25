На Кубани в течение недели ежедневно умирает по три пациента с коронавирусом

В Краснодарском крае к 25 августа от коронавируса скончались 166 человек

Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус диагностировали у 86 человек, умерли три пациента. Кроме того, на 90-м году жизни скончалась старшая сестра митрополита Исидора. Ранее от коронавируса скончался сам владыка и его младший брат.

Как сообщили в краевом оперштабе, 89-летняя краснодарка умерла в ККБ № 2 . У пациентки была двусторонняя пневмония, ее перевели на ИВЛ. По информации минздрава Кубани, женщина также страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Также два летальных случая за сутки были зафиксированы у жителей Динского района . Там скончались 46-летняя женщина и 71-летний мужчина.

46-летняя жительница Динского района умерла в ККБ № 1 в Краснодаре. Она заболела 1 августа, КТ выявила у пациентки вирусную пневмонию. Анализ на коронавирус дал положительный результат. 15 августа женщину подключили к ИВЛ, а на следующий день — перевели на ЭКМО. Сообщается, что пациентка болела коронавирусом в тяжелой форме, из-за этого у нее развились полисегментарная пневмония, сепсис и полиорганная недостаточность.

71-летний житель Динской почувствовал себя плохо 29 июля, а 3 августа был госпитализирован в СКИБ Краснодара. 13 августа его подключили к ИВЛ. У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию и двустороннюю пневмонию. Отмечается, что умерший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.