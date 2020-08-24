На Кубани шестой день подряд фиксируют по три летальных случая, вызванных COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 24 августа сообщил, что в Сочи за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Напомним, 24 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 88 новых случаях коронавируса в регионе и 3 летальных исходах. Позже власти уточнили, что все три пациента скончались в Сочи.

Сообщается, что 72-летняя жительница Сочи остро заболела в начале августа. С жалобами на слабость, головокружение и одышку женщину госпитализировали в инфекционную больницу № 2, где подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус дал положительный результат. По данным оперштаба, пенсионерка также страдала гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Также в инфекционной больнице № 2 скончалась 71-летняя жительница курорта . Ее госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии с высокой температурой и подключили к ИВЛ. Тест подтвердил у женщины коронавирус. Отмечается, что из-за болезни у пациентки развилась внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой степени. Кроме того, пенсионерка страдала гипертонией.

Также среди новых летальных случаев, о которых стало известно 24 августа, — 67-летний житель Сочи . Мужчина поступил в медучреждение с высокой температурой, одышкой и сухим кашлем. Он находился на ИВЛ. Врачи диагностировали у пенсионерка новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и двустороннюю полисегментарную пневмонию в тяжелой форме.

Отметим, что оперштаб Кубани на протяжении шести дней сообщает о трех летальных случаях в сутки, вызванных коронавирусом.

При этом в сводках не публиковалась информация о скончавшемся 69-летнем пациенте — именно столько лет было клирику Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятелю Покровского храма станицы Холмской протоиерею Александру Пантелееву, который, по сообщению Кубанской епархии, умер 18 августа от коронавируса. Также в сводку не попал 53-летний житель Сочи — администратор ХК «Сочи» Константин Исаков, который, по информации журналистов, также скончался, заболев коронавирусом.

Кроме того, 11 дней подряд число новых носителей COVID-19 не превышает 89 человек. Еще в мае Юга.ру рассказывали о наблюдении доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Татьяны Михайловой, которая проанализировала данные по заболеваемости в регионах. Она объяснила, что когда цифры день за днем «слишком стабильные» — «вероятно, их рисуют», и выделила Краснодарский край среди регионов с ровной статистикой.