Из ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали людей

Под Краснодаром днем 22 августа эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань»

В 15:56 в телеграм-канале «Туподар Краснодар» появилось видео, на котором толпа людей направляется к выходу из здания. В инстаграме «МЕГА Адыгея-Кубань» около 16:00 сообщили, что ТРЦ «получил сообщение о возможной угрозе». «По требованию полиции все посетители и сотрудники эвакуированы. Сейчас в здании проводится проверка», — говорится в сторис торгового центра.

В 16:26 телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал видео, на котором люди и полицейские прячутся от дождя под козырьком здания «МЕГИ», а на парковке скопилась автомобильная пробка.

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