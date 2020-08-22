Из ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали людей
Под Краснодаром днем 22 августа эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань»
В 15:56 в телеграм-канале «Туподар Краснодар» появилось видео, на котором толпа людей направляется к выходу из здания. В инстаграме «МЕГА Адыгея-Кубань» около 16:00 сообщили, что ТРЦ «получил сообщение о возможной угрозе».
«По требованию полиции все посетители и сотрудники эвакуированы. Сейчас в здании проводится проверка», — говорится в сторис торгового центра.
В 16:26 телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал видео, на котором люди и полицейские прячутся от дождя под козырьком здания «МЕГИ», а на парковке скопилась автомобильная пробка.
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В 16:58 «Туподар» написал, что к торговому центру приехали «саперы, скорые, газовые службы, развернули палатку, биотуалеты. Сказали, часов до восьми как минимум».
UPD от 17:20: В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру не смогли прокомментировать ситуацию.
UPD от 17:50: В пресс-службе УФСБ по Адыгее порталу Юга.ру сказали, что в настоящее время информация по «Меге» проверяется.
Отметим, что за последний месяц это не первая эвакуация из торговых центров Краснодара, однако среди них ни разу не было «МЕГИ». Ранее людей выводили из разных ТРЦ города 3, 4, 7, 13, 15 и 19 августа. При этом во всех случаях в силовых ведомствах заявляли, что не комментируют происходящее.
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«Мега» пошла на прогулку полным составом. Кто ещё? ★ Видео @aunel1993. Сообщение от Меги: «Внимание, сотрудники МЕГИ! По рекомендации правоохранительных органов, МЕГА эвакуирована❗️ Процесс проверки здания займет несколько часов. Информации о том, откроется ли МЕГА сегодня, пока нет. Рекомендуем распустить на время эвакуации сотрудников магазинов, оставив одного ответственного ожидать в непосредственной близости - в магазине Декатлон или Метро. Будем держать вас в курсе развития событий. Следите за сообщениями в группе.»
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