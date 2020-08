Из ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали людей

View this post on Instagram

«Мега» пошла на прогулку полным составом. Кто ещё? ★ Видео @aunel1993. Сообщение от Меги: «Внимание, сотрудники МЕГИ! По рекомендации правоохранительных органов, МЕГА эвакуирована❗️ Процесс проверки здания займет несколько часов. Информации о том, откроется ли МЕГА сегодня, пока нет. Рекомендуем распустить на время эвакуации сотрудников магазинов, оставив одного ответственного ожидать в непосредственной близости - в магазине Декатлон или Метро. Будем держать вас в курсе развития событий. Следите за сообщениями в группе.»