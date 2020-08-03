В Краснодаре эвакуировали ТК «МедиаПлаза»

Краснодарский край

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3 августа появилась информация об эвакуации торгового комплекса «МедиаПлаза» в Краснодаре

Сообщения об эвакуации появились в инстаграме «Типичный Краснодар». Информацию об эвакуации порталу Юга.ру подтвердили в «МедиаПлазе». По данным пресс-службы, людей начали эвакуировать в 14:10, а в 15:40 посетителей запустили обратно.

Редакция также запросила данные в УВМД России по Краснодару и ГУ МВД России по Краснодарскому краю, однако там отказались комментировать случившееся.

Напомним, сегодня в полицию Сочи поступило сообщение о минировании аэропорта и одного из роддомов.

Безопасность Краснодар Полиция Торговля

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