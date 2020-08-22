В Анапе запретили купаться в море на матрасах

В Анапе 22 августа ввели запрет на купание в море на надувных плавательных средствах

В управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы предупредили, что в Черном море усилился отжимный северо-восточный ветер. Из-за этого на курорте запретили выходить в море с надувными плавсредствами и на катамаранах.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и здоровье.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры по недопущению происшествий и ЧС, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее Юга.ру сообщали, что середине августа в Анапе из-за наплыва туристов позеленело море, в Азовском море к берегу выбросило тысячи медуз, в Геленджике накануне запретили купаться в море из-за возможного прорыва канализации, а в Сочи 22 августа объявили экстренное предупреждение по смерчам.