В Сочи прогнозируют смерчи над Черным морем

Жителей и гостей Сочи 22 августа предупредили об угрозе смерчей над Черным морем

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа над Черным морем на участке от Магри до Веселого будет опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю гражданам рекомендовали при усилении ветра по возможности не выходить из зданий и следить за детьми.