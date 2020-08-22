В Сочи прогнозируют смерчи над Черным морем

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи 22 августа предупредили об угрозе смерчей над Черным морем

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа над Черным морем на участке от Магри до Веселого будет опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю гражданам рекомендовали при усилении ветра по возможности не выходить из зданий и следить за детьми. 

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Тем, кого сильный ветер застал на улице, посоветовали спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. При непогоде следует избегать нахождения около домов, так как с крыши может упасть кровля или другие конструкции. Также опасно находиться вблизи остановок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, в Краснодарском крае синоптики спрогнозировали небольшое похолодание и дождливые выходные. Кроме того, 22 августа будет действовать экстренное предупреждение по ливням и подъему уровня воды в реках.

Безопасность МЧС Погода Черное море Штормовые предупреждения

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