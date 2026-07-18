Кино, протест и провокация: в Краснодаре пройдет лекция о режиссере Спайке Ли

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре кинокритик расскажет о фильме «Делай как надо!» и других работах американского кинорежиссера (16+)

Студия современного искусства «Любовь и голуби» анонсировала на 24 июля лекцию «Спайк Ли: протест, провокация и репрезентация». Кинокритик Аркадий Григорян расскажет о творческом пути американского кинорежиссера.

Спикер разберет приемы, которые использует Ли: «говорящие головы» (персонажи обращаются прямо в кадр), «скользящие» операторские движения и яркие контрастные цвета.

Химия, выбор или судьба:

Спайк Ли на протяжении уже почти 40 лет исследует расовые отношения, жизнь черного сообщества, проблемы города и бедность. Его повествование часто похоже на череду громких заявлений и эмоциональных сцен, а не плавное (классическое) развитие сюжета. За это фильмы Ли часто обвиняют в драматургической рыхлости.

В 2015 году он получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, а в 2023-м — Национальную медаль искусств США. Наиболее известные работы: «Делай как надо!», «Малкольм Икс», «25-й час», «Не пойман — не вор», «Черный клановец».

Лекция состоится 24 июля в студии современного искусства «Любовь и голуби». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля пройдет лекция о творческом пути Ивана Айвазовского.

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Кино, протест и провокация: в Краснодаре пройдет лекция о режиссере Спайке Ли
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