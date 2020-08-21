На Кубани суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал девочку и сбросил ее в выгребную яму

В Новокубанске суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за изнасилование и покушение на убийство

Напомним, 18 ноября 2019 года на хуторе Родниковском пропала школьница. Вечером следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков. Он признал свою вину.

Следствие установило, что мужчина возле Дома культуры избил и изнасиловал ребенка. После этого он решил, что девочка умерла, и сбросил ее в выгребную яму туалета. Однако школьница выжила, ее госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п.п «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Слушания проходили в закрытом режиме.

Новокубанский районный суд 21 августа признал мужчину виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо обслуживанием детских дошкольных учреждений сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.