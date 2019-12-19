Задержанный на Кубани за изнасилование и попытку убийства девочки, которую нашли в выгребной яме, признал вину

Школьница пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Около 21:00 следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков.

Он добавил, что ход проведения следственных действий осложняет то, что девочка получила серьезную черепно-мозговую травму. По его словам, не исключено, что это может повлиять и на дальнейшую жизнедеятельность ребенка, передает ТАСС .

Напомним, изначально следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), позже к нему добавили ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

Ранее стало известно, что мать девочки лишили родительских прав в отношении еще одной дочери. Семья неполная — ребенок живет с матерью, ее сожителем и еще одной 16-летней сестрой. С января 2014 года по февраль 2015-го семья была на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) как находящаяся в социально опасном положении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а также злоупотребления алкоголем. Однако позже семью сняли с учета, так как социальная обстановка внутри нее улучшилась. С 2016 по 2019 год специалисты учреждения соцзащиты населения и администрация школы периодически приходили в дом девочки и составляли акты, в которых не было признаков неблагополучия.

После проверки по инициативе прокуратуры против матери потерпевшей возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), также решается вопрос о лишении ее родительских прав на обеих дочерей.