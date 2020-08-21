Власти Краснодара объяснили, почему сквер на Гидрострое поржавел после полива
В администрации Краснодара 20 августа рассказали, почему газон и тротуар в одном из городских скверов стали ржавого цвета
Накануне в городском паблике опубликовали видео, снятое в сквере Пограничников местной жительницей. На кадрах видно тротуарную плитку и газон ржавого цвета.
«Вы можете подумать, что это какой-то фильтр в инстаграме. Но нет — такой водой у нас поливают на Гидрострое траву, и она становится вот такого цвета», — рассказала девушка.
Администраторы паблика напомнили, что в 2019 году сквер Пограничников участвовал в проекте «Формирование комфортной городской среды», входящем в нацпроект «Жилье и городская среда».
«Так что это? Некачественная вода или обслуживание сквера спустя рукава?», — задались вопросом интернет-пользователи.
На следующий день ситуацию прокомментировали в официальном телеграм-аккаунте администрации Краснодара. Там объяснили, что полив в сквере осуществляется через скважины, в которых «произошло смещение водоносных слоев, из-за чего в воду попал песок и повысилось содержание железа».
«Специалисты пробовали промывать и прокачивать их, но это результатов не дало. Решили сделать новые скважины с дополнительной фильтрацией, чтобы ситуация не повторилась», — рассказали в мэрии.
Сейчас городские власти также ожидают результаты лабораторного анализа воды.
Напомним, сквер Пограничников появился в Краснодаре в 2013 году. В декабре 2015 года там открыли памятник пограничникам. А в конце мая 2019 года из-за преобразования Старокубанского кольца в сквер пересадили более 120 деревьев и кустарников.
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Сквер Пограничников... Август 2020... В эти последние летние деньки хочется прогуляться в тени сквера, полюбоваться красивым зелёным газоном... Но! ������ Красивый зелёный газон местами превратился в желтую выгоревшую траву... А тротуар приобрёл ржавый цвет... А ведь только в прошлом году сквер участвовал в Федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", входящий в нацпроект "Жилье и городская среда". Так что это? Некачественная вода или обслуживание сквера спустя рукава?������ За видео благодарим нашу соседку Антонину @rikki._tikki #гидрострой_life #гмр #гмркраснодар
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