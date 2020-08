Власти Краснодара объяснили, почему сквер на Гидрострое поржавел после полива

View this post on Instagram

Сквер Пограничников... Август 2020... В эти последние летние деньки хочется прогуляться в тени сквера, полюбоваться красивым зелёным газоном... Но! ������ Красивый зелёный газон местами превратился в желтую выгоревшую траву... А тротуар приобрёл ржавый цвет... А ведь только в прошлом году сквер участвовал в Федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", входящий в нацпроект "Жилье и городская среда". Так что это? Некачественная вода или обслуживание сквера спустя рукава?������ За видео благодарим нашу соседку Антонину @rikki._tikki #гидрострой_life #гмр #гмркраснодар