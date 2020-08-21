Власти Краснодара объяснили, почему сквер на Гидрострое поржавел после полива

В администрации Краснодара 20 августа рассказали, почему газон и тротуар в одном из городских скверов стали ржавого цвета

Накануне в городском паблике опубликовали видео, снятое в сквере Пограничников местной жительницей. На кадрах видно тротуарную плитку и газон ржавого цвета.

«Вы можете подумать, что это какой-то фильтр в инстаграме. Но нет — такой водой у нас поливают на Гидрострое траву, и она становится вот такого цвета», — рассказала девушка.

Администраторы паблика напомнили, что в 2019 году сквер Пограничников участвовал в проекте «Формирование комфортной городской среды», входящем в нацпроект «Жилье и городская среда».



«Так что это? Некачественная вода или обслуживание сквера спустя рукава?», — задались вопросом интернет-пользователи.