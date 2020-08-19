Игрок «Краснодара» Кабелла снова получил травму

Краснодарский край

Распечатать

Нападающий ФК «Краснодар» Реми Кабелла 18 августа в матче против «Арсенала» получил травму

Напомним, матч 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошел накануне на стадионе «Краснодар». Черно-зеленые обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0. В конце второго тайма на поле впервые больше чем за год вышел шведский спортсмен Виктор Классон, который из-за травмы пропустил весь прошлый сезон.

Аналитика Артура Каратая:

При этом французского игрока Реми Кабеллу заменили в перерыве. После матча на пресс-конференции тренер «быков» Мурад Мусаев рассказал, почему это произошло.

«У него проблема, получил травму. Насколько она тяжелая, мы выясним позже, после обследования», — прокомментировал Мусаев.

Также у тренера спросили, как быстро Классон наберет форму, и вспомнили Кабеллу, который довольно быстро вернулся в основу после травмы. Мусаев возразил и заявил, что француз не быстро восстановился — он должен был появиться на поле в марте, но вышел летом. По словам тренера, с Классоном важно не спешить, он должен постепенно набрать форму.

Краснодар Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Новороссийске сбежал подозреваемый в особо тяжком преступлении, который провел в колонии 42 года
Игрок «Краснодара» Кабелла снова получил травму
В Чечне девочка запуталась в веревке от самодельной качели и задохнулась
В Анапе у фотографов забрали двух краснокнижных птиц
«Впереди у нас бархатный сезон». Губернатор Кубани продлил режим повышенной готовности и разрешил линейки 1 сентября, но не для всех детей
«Краснодар» в первом домашнем матче сезона обыграл «Арсенал»

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале