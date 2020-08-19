Игрок «Краснодара» Кабелла снова получил травму
Нападающий ФК «Краснодар» Реми Кабелла 18 августа в матче против «Арсенала» получил травму
Напомним, матч 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошел накануне на стадионе «Краснодар». Черно-зеленые обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0. В конце второго тайма на поле впервые больше чем за год вышел шведский спортсмен Виктор Классон, который из-за травмы пропустил весь прошлый сезон.
Аналитика Артура Каратая:
При этом французского игрока Реми Кабеллу заменили в перерыве. После матча на пресс-конференции тренер «быков» Мурад Мусаев рассказал, почему это произошло.
«У него проблема, получил травму. Насколько она тяжелая, мы выясним позже, после обследования», — прокомментировал Мусаев.
Также у тренера спросили, как быстро Классон наберет форму, и вспомнили Кабеллу, который довольно быстро вернулся в основу после травмы. Мусаев возразил и заявил, что француз не быстро восстановился — он должен был появиться на поле в марте, но вышел летом. По словам тренера, с Классоном важно не спешить, он должен постепенно набрать форму.
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