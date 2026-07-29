В Анапе туристы с детьми купаются в море, несмотря на шторм и запрет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/65408
    © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/65408

Блогер показал, как анапские туристы игнорируют запрет на купание и выходят в штормящее Черное море на надувных матрасах

29 июля блогер Андрей Маковозов сообщил в своем телеграм-канале, что в Анапе снова запретили купаться в море из-за сильного шторма. На пляжах курорта подняты красные флаги, однако отдыхающих это не останавливает.

На кадрах, опубликованных блогером, видно, как взрослые вместе с детьми продолжают заходить в воду на надувных матрасах и кругах.

В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином:

По словам Маковозова, из-за сильного течения людей быстро уносит от берега, из-за чего спасателям приходится работать в усиленном режиме и буквально кричать на нарушителей.

«Они реально доводят спасателей до белого каления, лезут с кругами и матрасами в воду, тащат детей. Даже у меня нервы стали не выдерживать. Море ошибок не прощает, недавно только двоих вытащили», — рассказал Андрей Маковозов.

Напомним, что в Анапе второй раз за неделю вводят запрет на купание в море. Ранее ограничение действовало 27 июля.

Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы завершили отсыпку нового песка.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Черное море

Новости

В краснодарских кинотеатрах покажут нового «Человека-паука» под кодовым названием. Когда ждать премьеру?
Аниме о первой любви и поиске себя. В Краснодаре покажут «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки
В Анапе туристы с детьми купаются в море, несмотря на шторм и запрет
В Краснодаре с 1 августа изменятся схемы движения автобусов № 46 и № 56
Более 120 случаев: в Краснодаре мошенники выдают себя за сотрудников газовой службы
В аэропорту Сочи снова задерживаются рейсы. Время ожидания — до 8 часов

Лента новостей

Время верных
27 июля, 15:51
Время верных
Как болельщики «Кубани» возродили клуб на свои деньги и ведут его обратно в большой футбол
Топливная сводка Краснодара на 29 июля: работают 85 АЗС
Сегодня, 10:20
Топливная сводка Краснодара на 29 июля: работают 85 АЗС
Стало известно, зачем при реставрации дома Акулова в Краснодаре демонтировали лепнину
Вчера, 14:58
Стало известно, зачем при реставрации дома Акулова в Краснодаре демонтировали лепнину

Реклама на сайте