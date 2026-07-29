В Анапе туристы с детьми купаются в море, несмотря на шторм и запрет

Блогер показал, как анапские туристы игнорируют запрет на купание и выходят в штормящее Черное море на надувных матрасах

29 июля блогер Андрей Маковозов сообщил в своем телеграм-канале, что в Анапе снова запретили купаться в море из-за сильного шторма. На пляжах курорта подняты красные флаги, однако отдыхающих это не останавливает. На кадрах, опубликованных блогером, видно, как взрослые вместе с детьми продолжают заходить в воду на надувных матрасах и кругах.

В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином:

По словам Маковозова, из-за сильного течения людей быстро уносит от берега, из-за чего спасателям приходится работать в усиленном режиме и буквально кричать на нарушителей.

«Они реально доводят спасателей до белого каления, лезут с кругами и матрасами в воду, тащат детей. Даже у меня нервы стали не выдерживать. Море ошибок не прощает, недавно только двоих вытащили», — рассказал Андрей Маковозов.

Напомним, что в Анапе второй раз за неделю вводят запрет на купание в море. Ранее ограничение действовало 27 июля.