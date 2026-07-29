В Краснодаре с 1 августа изменятся схемы движения автобусов № 46 и № 56

С 1 августа в районе поселка Плодородного изменятся маршруты двух автобусных маршрутов

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 августа в городе скорректируют схемы движения двух автобусных маршрутов — № 46 и № 56.

Что именно изменится? Сократится маршрут № 46, и транспорт больше не будет заезжать на участок улицы Александровской (от Николая Воробьева до Елисейской). За счет этого автобусы смогут быстрее проходить наиболее загруженные отрезки дороги, что уменьшит интервалы движения и увеличит провозную способность.

Маршрут № 56 начнет курсировать по улице Александровской от Николая Воробьева до Елисейской вместо 46-го автобуса. Краснодарцев попросили учитывать изменения при планировании поездок.