В Краснодаре с 1 августа изменятся схемы движения автобусов № 46 и № 56
С 1 августа в районе поселка Плодородного изменятся маршруты двух автобусных маршрутов
Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 августа в городе скорректируют схемы движения двух автобусных маршрутов — № 46 и № 56.
Что именно изменится?
- Сократится маршрут № 46, и транспорт больше не будет заезжать на участок улицы Александровской (от Николая Воробьева до Елисейской). За счет этого автобусы смогут быстрее проходить наиболее загруженные отрезки дороги, что уменьшит интервалы движения и увеличит провозную способность.
- Маршрут № 56 начнет курсировать по улице Александровской от Николая Воробьева до Елисейской вместо 46-го автобуса.
Краснодарцев попросили учитывать изменения при планировании поездок.
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