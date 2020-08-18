«Краснодар» в первом домашнем матче сезона обыграл «Арсенал»

Краснодарский край

Распечатать

На стадионе «Краснодар» 18 августа «быки» встретились с тульским «Арсеналом» и одержали победу

Встреча 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Читайте также:

Первый гол встречи на 35-й минуте забил Сергей Петров. На 66-й минуте отличился Маркус Берг.

В 4-м туре чемпионата России «быки» встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». Матч начнется 22 августа в 14:00 по московскому времени.

Напомним, на старте сезона-2020/21 чемпионата России «Краснодар» на выезде с разгромным счетом обыграл «Уфу», а после уступил «Локомотиву».

РПЛ Стадион ФК «Краснодар» ФК «Арсенал» ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Краснодар» в первом домашнем матче сезона обыграл «Арсенал»
Выращенных в Сочи леопардов выпустят в дикую природу в Осетии и Кавказском заповеднике
В Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку
На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель
В Сочи художница откликнулась на просьбу Водяновой и забрала слепого пса из приюта
На кубанских чиновников массово составили протоколы за нескошенную амброзию, на борьбу с ней в крае потратили 342 млн рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале