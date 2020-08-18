«Краснодар» в первом домашнем матче сезона обыграл «Арсенал»

Напомним, на старте сезона-2020/21 чемпионата России «Краснодар» на выезде с разгромным счетом обыграл «Уфу», а после уступил «Локомотиву».

В 4-м туре чемпионата России «быки» встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». Матч начнется 22 августа в 14:00 по московскому времени.

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