«Краснодар» в первом домашнем матче сезона обыграл «Арсенал»
На стадионе «Краснодар» 18 августа «быки» встретились с тульским «Арсеналом» и одержали победу
Встреча 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол встречи на 35-й минуте забил Сергей Петров. На 66-й минуте отличился Маркус Берг.
В 4-м туре чемпионата России «быки» встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». Матч начнется 22 августа в 14:00 по московскому времени.
Напомним, на старте сезона-2020/21 чемпионата России «Краснодар» на выезде с разгромным счетом обыграл «Уфу», а после уступил «Локомотиву».
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