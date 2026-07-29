В аэропорту Сочи снова задерживаются рейсы. Время ожидания — до 8 часов

Из-за ночной угрозы атаки беспилотников в аэропорту Сочи произошел сбой в расписании 50 рейсов

29 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что ночью аэрохаб временно прекращал прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на полеты действовали с 00:50 до 2:45, что привело к сбоям в расписании.

По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживаются 50 рейсов: 22 на вылет и 28 на прилет.