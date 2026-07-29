В аэропорту Сочи снова задерживаются рейсы. Время ожидания — до 8 часов
Из-за ночной угрозы атаки беспилотников в аэропорту Сочи произошел сбой в расписании 50 рейсов
29 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что ночью аэрохаб временно прекращал прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на полеты действовали с 00:50 до 2:45, что привело к сбоям в расписании.
По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживаются 50 рейсов: 22 на вылет и 28 на прилет.
Полеты в Сочи и на юг России станут дольше:
Из Сочи не могут вовремя вылететь самолеты в Москву (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфу, Тюмень, Самару, Челябинск, Нижний Новгород, Нальчик, Чебоксары, Сыктывкар и Батуми.
Самые длительные задержки на вылет:
- Казань (рейс FV-6201) — на 6 часов 35 минут;
- Самара (рейс FV-6203) — на 5 часов 5 минут;
- Москва (Шереметьево) (рейс EO-2002) и Челябинск (рейс U6-619) — на 3 часа 15 минут;
- Нижний Новгород (рейс FV-6643) — на 3 часа.
На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Кирова, Нижнего Новгорода, Орска, Саранска, Самары, Казани, Сыктывкара, Екатеринбурга, Чебоксар, Уфы, Перми, Тюмени и Омска.
Самые сильные отставания от графика на прилет:
- Тюмень (рейс FV-6136) — задержка на 8 часов;
- Пермь (рейс DP-366) — на 8 часов;
- Казань (рейс FV-6202) — на 6 часов 30 минут;
- Омск (рейс FV-6150) — на 6 часов 10 минут;
- Самара (рейс FV-6204) — на 5 часов.
Напомним, что 28 июля в аэропорту Сочи задерживалось около 54 рейсов. Максимальное ожидание составляло 18 часов.
Как писали Юга.ру, в 2026 году аэропорты юга России стали лидерами по количеству введения ограничений на полеты.
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