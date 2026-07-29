Туристический поезд «Рица» отправится в Абхазию 10 октября

Пресс-служба РЖД сообщила , что 10 октября стартует единственный в этом году рейс туристического поезда «Рица». Маршрут объединит города: Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи (Сириус) — Ростов-на-Дону — Москва. Присоединиться к путешествию также смогут пассажиры из Воронежа.

Что ждет путешественников?

В Новороссийске туристам предложат посетить современное эногастрономическое производство.

В Сочи запланированы прогулки по курорту «Роза Хутор» и развлечения в «Сочи Парке».

В Ростове-на-Дону участников ждет экскурсия по городу, а в Азове — по археологическому музею.

В программу тура по Абхазии включены озера Рица и Голубое, Молочный водопад, Новоафонская пещера и Сухумский ботанический сад.

Семидневный тур пройдет в вагонах купе, СВ и люкс. Также в составе поезда: вагон-спа с инфракрасной сауной, вагон-душевая, два вагона-ресторана и вагон-бар.

К железнодорожным билетам можно дополнительно приобрести отдельные экскурсии в городах остановки или полный экскурсионный пакет. Продажа билетов уже открыта. Стоимость — от 26 753 до 68 937 рублей.