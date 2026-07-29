Туристический поезд «Рица» отправится в Абхазию 10 октября
Туристический поезд «Рица» свяжет Москву, южные регионы России и Абхазию
Пресс-служба РЖД сообщила, что 10 октября стартует единственный в этом году рейс туристического поезда «Рица». Маршрут объединит города: Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи (Сириус) — Ростов-на-Дону — Москва. Присоединиться к путешествию также смогут пассажиры из Воронежа.
Что ждет путешественников?
- В Новороссийске туристам предложат посетить современное эногастрономическое производство.
- В Сочи запланированы прогулки по курорту «Роза Хутор» и развлечения в «Сочи Парке».
- В Ростове-на-Дону участников ждет экскурсия по городу, а в Азове — по археологическому музею.
В программу тура по Абхазии включены озера Рица и Голубое, Молочный водопад, Новоафонская пещера и Сухумский ботанический сад.
Семидневный тур пройдет в вагонах купе, СВ и люкс. Также в составе поезда: вагон-спа с инфракрасной сауной, вагон-душевая, два вагона-ресторана и вагон-бар.
К железнодорожным билетам можно дополнительно приобрести отдельные экскурсии в городах остановки или полный экскурсионный пакет. Продажа билетов уже открыта. Стоимость — от 26 753 до 68 937 рублей.
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