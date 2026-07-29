Более 120 случаев: в Краснодаре мошенники выдают себя за сотрудников газовой службы

В Краснодаре зафиксировали больше сотни случаев мошенничества, связанных с поддельными уведомлениями о проверке газового оборудования

28 июля пресс-служба «Краснодаргоргаза» сообщила о росте случаев, когда мошенники представляются сотрудниками газовой службы. Они используют схожие названия, копируют логотип и предлагают услуги, которые выдают за обязательное техническое обслуживание. За последнее время зафиксировали больше 120 подобных инцидентов.

Как рассказал руководитель направления по работе с населением АО «Краснодаргоргаз» Артем Кузнецов, в почтовые ящики абонентов попадают уведомления с угрозами — от ссылок на несуществующие пункты законодательства до обещаний отключить газ или составить фиктивный «документ о неучастии в графике работ». Он пояснил, что все эти угрозы не имеют юридической силы.