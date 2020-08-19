В Анапе у фотографов забрали двух краснокнижных птиц

Краснодарский край

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В Анапе 18 августа у фотографов забрали орлана и сокола

Сотрудники росприроднадзора и администрации накануне во время патрулирования нашли двух редких птиц у фотографов в районе маяка. Орлана, который занесен в Красную книгу, и сокола, занесенного в конвенцию СИТЕС, изъяли.

Птиц поместили в зоопарк в селе Витязево. Фотографов планируют оштрафовать за незаконное содержание и использование животных, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Кампания по изъятию животных у пляжных фотографов в Анапе началась в 2019 году. В прошлом сезоне на курорте забрали двух краснокнижных котят африканского льва. В начале июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.

В этом году в июле в Анапе у фотографов изъяли двух краснокнижных орлов и ястреба. В начале августа от уличных фотографов спасли двух енотов.

Анапа Животные Фотография

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