В Анапе у фотографов забрали двух краснокнижных птиц

В Анапе 18 августа у фотографов забрали орлана и сокола

Сотрудники росприроднадзора и администрации накануне во время патрулирования нашли двух редких птиц у фотографов в районе маяка. Орлана, который занесен в Красную книгу, и сокола, занесенного в конвенцию СИТЕС, изъяли.

Птиц поместили в зоопарк в селе Витязево. Фотографов планируют оштрафовать за незаконное содержание и использование животных, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.