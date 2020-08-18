СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем после того, как в Сочи мужчина раскачивал девочку вверх ногами

Следственный комитет 18 августа сообщил о возбуждении уголовного дела после видео из Сочи, на котором мужчина раскачивает младенца вниз головой

Напомним, видео, вызвавшее общественный резонанс, появилось в соцсетях 14 августа. На нем мужчина, сидящий в лесу, держит младенца за ноги и качает его из стороны в сторону вниз головой. В комментариях пользователи просили ведомства обратить внимание на семейную пару и возмущались поведением родителей. Полиция начала проверку и выяснила, что 35-летний мужчина из Москвы и 27-летняя женщина из Белгорода приехали в Сочи и начали жить в палатке в лесу. Отец полуторамесячной девочки по имени Шутка объяснил, что отправился на курорт с женой, чтобы родить ребенка, а дочь раскачивал для формирования костного аппарата.

В следкоме начали проверку. Ребенка поместили в больницу и предварительно не нашли у него телесных повреждений. При осмотре палатки у родителей обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. Был инициирован вопрос об изъятии девочки из семьи. Также в отношении родителей составили административные протоколы и арестовали на 10 суток из-за того, что они оказали сопротивление сотрудникам полиции и отказались идти в служебную машину.

18 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что завели уголовное дело «о жестоком обращении с младенцем» по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ведомстве сочли, что родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали санитарные нормы, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Также подозреваемые не обеспечили медицинский уход ребенку, из-за чего у девочки несвоевременно выявили заболевание.

Сейчас ребенок находится в больнице. Органы опеки 18 августа нашли бабушку и дедушку девочки. Они выразили готовность оформить опеку над внучкой.