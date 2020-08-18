Туапсинский порт с начала года направил 3,5 млн рублей на отдых для детей сотрудников

В августе Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) завершает летнюю оздоровительную кампанию для своих работников

Компания приобрела 42 путевки за 2,2 млн рублей для детей сотрудников в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь». Всего с начала 2020 года, на организацию летнего отдыха детей направили 3,5 млн рублей, рассказали 18 августа в пресс-службе ТМТП.

Также в организации выделили 1,3 млн рублей в рамках оздоровительной программы «Мать и дитя». Проект предусмотрен для сотрудников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми. В пресс-службе добавили, что компания приобретает для них путевки в санатории Краснодарского края.

Напомним, в 2018 году на организацию летнего отдыха детей сотрудников ТМТП потратил 4,3 млн рублей, в 2019-м выделил на эти цели 2,5 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в апреле ТМТП передал туапсинским врачам экипировку на полмиллиона рублей.