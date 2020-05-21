Грузооборот ТМТП составил 4,2 млн тонн в 2020 году
Общий грузооборот ГК «Туапсинский морской торговый порт» в I квартале 2020-го составил 4,2 млн тонн
Показатель соответствует результатам за тот же период 2019 года. Об этом в пресс-службе компании сообщили 21 мая.
Обработка нефтеналивных грузов составила 2,4 млн тонн — на 12,9% выше результатов I квартала 2019 года. Обработка сухих грузов снизилась на 13,2% до 1,8 млн тонн из-за уменьшения объемов зерновых грузов и черных металлов.
За первый квартал через Туапсинский зерновой терминал на экспорт было отгружено 0,4 млн тонн зерновых (-16,4%), что соответствует общей тенденции на рынке этого груза.
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Грузооборот черных металлов составил 0,5 млн тонн (-31,9%), что обусловлено выводом на реконструкцию части производственных мощностей основного стратегического партнера порта — группы компаний НЛМК.
Объем переработки угля составил 0,8 млн тонн, что на 4% выше цифр аналогичного периода 2019-го.
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Благодаря расширению номенклатуры плодоовощной продукции и географии ее торговых потоков, ТМТП продолжил наращивание перевалки данного вида грузов: всего за период через Ро-Ро терминал было выгружено 47 тыс. тонн, что на 80% выше результатов I квартала 2019 года.
Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока ТМТП, составил 4,1 млн тонн, перевалка импортных и каботажных грузов — 0,1 млн тонн.
С января по март 2020 года в порту обработано 204 транспортных судна (96 сухогрузных и 108 нефтеналивных) и 20 376 железнодорожных вагонов.