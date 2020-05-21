Грузооборот ТМТП составил 4,2 млн тонн в 2020 году

Показатель соответствует результатам за тот же период 2019 года. Об этом в пресс-службе компании сообщили 21 мая.

Обработка нефтеналивных грузов составила 2,4 млн тонн — на 12,9% выше результатов I квартала 2019 года. Обработка сухих грузов снизилась на 13,2% до 1,8 млн тонн из-за уменьшения объемов зерновых грузов и черных металлов.

За первый квартал через Туапсинский зерновой терминал на экспорт было отгружено 0,4 млн тонн зерновых (-16,4%), что соответствует общей тенденции на рынке этого груза.