В Туапсинском порту начали летнюю оздоровительную кампанию

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) с наступлением летних школьных каникул приступил к реализации детской оздоровительной программы

Предприятие в полном объеме оплачивает расходы на организацию отдыха детей своих сотрудников. В этом году работники порта купили 26 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь» и 20 путевок во Всероссийский детский центр «Орленок». Их общая сумма составила 2,4 млн рублей. Первый заезд в лагеря запланирован 19 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Для сотрудников ТМТП, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, предусмотрено приобретение путевок в санатории Краснодарского края. На эти цели выделили 1,9 млн рублей в рамках оздоровительной программы «Мать и дитя».

Всего с начала года на организацию летнего отдыха детей сотрудников порт направил 4,3 млн рублей. Деньги выделили из бюджета на социальные расходы, учрежденного предприятием на 2018 год.