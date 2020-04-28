ТМТП передал туапсинским врачам экипировку на полмиллиона рублей

Туапсинский морской торговый порт передал Туапсинской центральной районной больнице №1 экипировки более чем на полмиллиона рублей

Администрация больницы обратилась в порт за благотворительной спонсорской помощью с поставкой вещей, нужных для борьбы с коронавирусом. Так зонды-тампоны используются при отборе, транспортировке и хранении биологических проб для бактериологического и цитологического исследования.

Костюмы Л-1 — это универсальная спецодежда для защиты людей от твердых, жидких, капельно-аэрозольных взвесей, аэрозолей, вредных биологических факторов и даже радиоактивной пыли. Нни необходимы для врачей, работающих в зоне инфекционного отделения с зараженными пациентами. Остальная экипировка также призвана обезопасить работу врачей.