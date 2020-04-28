ТМТП передал туапсинским врачам экипировку на полмиллиона рублей

Партнерский Краснодарский край

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Туапсинский морской торговый порт передал Туапсинской центральной районной больнице №1 экипировки более чем на полмиллиона рублей

Администрация больницы обратилась в порт за благотворительной спонсорской помощью с поставкой вещей, нужных для борьбы с коронавирусом. Так зонды-тампоны используются при отборе, транспортировке и хранении биологических проб для бактериологического и цитологического исследования.

Костюмы Л-1 — это универсальная спецодежда для защиты людей от твердых, жидких, капельно-аэрозольных взвесей, аэрозолей, вредных биологических факторов и даже радиоактивной пыли. Нни необходимы для врачей, работающих в зоне инфекционного отделения с зараженными пациентами. Остальная экипировка также призвана обезопасить работу врачей.

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В состав переданных вещей входят:

  • 5 тыс. зонд-тампонов в стерильной пробирке;
  • 210 одноразовых комбинезонов;
  • 20 защитных костюмов Л-1;
  • 5 защитных лицевых щитков;
  • 20 полумасок-респираторов ЗМ;
  • 20 патологоанатомических мешков.

«Персонал больницы и особенно сотрудники инфекционного госпиталя очень благодарны портовикам. Спасибо за поддержку в сложившейся ситуации», — сказал главврач ТЦРБ №1 Игорь Смирнов.

Благотворительность Коронавирус Медицина Порты Туапсинский район

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