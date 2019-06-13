Туапсинский порт купил путевки в летние лагеря для детей сотрудников на 2,5 млн рублей

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) купил 46 путевок в лагеря и санатории для детей сотрудников

В начале июня порт приступил к реализации детской оздоровительной программы. В этом году работники ТМТП купили 26 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь» и 20 путевок во Всероссийский детский центр «Орленок». Общая сумма составила 2,5 млн рублей. Первый заезд в лагеря состоялся 9 июня. Порт полностью оплачивает расходы на организацию отдыха детей своих сотрудников, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Для работников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, предприятие предусматривает покупку путевок в санатории Краснодарского края. На это выделили 1,6 млн рублей. Каждая путевка рассчитана на двух человек.

С начала года предприятие направило 4,1 млн рублей на организацию летнего отдыха детей сотрудников. Деньги выделили из бюджета на социальные расходы.