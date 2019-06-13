Туапсинский порт купил путевки в летние лагеря для детей сотрудников на 2,5 млн рублей

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) купил 46 путевок в лагеря и санатории для детей сотрудников

В начале июня порт приступил к реализации детской оздоровительной программы. В этом году работники ТМТП купили 26 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь» и 20 путевок во Всероссийский детский центр «Орленок». Общая сумма составила 2,5 млн рублей. Первый заезд в лагеря состоялся 9 июня. Порт полностью оплачивает расходы на организацию отдыха детей своих сотрудников, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Для работников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, предприятие предусматривает покупку путевок в санатории Краснодарского края. На это выделили 1,6 млн рублей. Каждая путевка рассчитана на двух человек.

С начала года предприятие направило 4,1 млн рублей на организацию летнего отдыха детей сотрудников. Деньги выделили из бюджета на социальные расходы.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году на организацию летнего отдыха детей сотрудников ТМТП потратил 4,3 млн рублей.

Деньги Дети Курорты и туризм Порты Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин уволил двух начальников полиции Москвы в связи с делом Голунова
На фото из Сочи обнаружили «ожившего Цапка». Это оказался вор в федеральном розыске
На Кубани для 17-летней девушки из Гулькевичей собирают деньги на кресло-коляску
На месте снесенного дома на улице Новороссийской в Краснодаре разобьют сквер
На Кубани прогнозируют ливни с градом
В Адыгее создадут фильм и единый свод правил празднования адыгской свадьбы

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале