На Кубани с начала года утонули 117 человек
В МЧС 17 августа предупредили о правилах поведения в водоемах Краснодарского края
С начала 2020 года на водных объектах региона утонули 117 человек, среди них было 11 детей. Все погибшие находились в местах, не предназначенных для купания. При этом на водоемах, в которых разрешено купание, случаев гибели не происходило, сообщили 18 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве напомнили, что купаться следует только на пляжах, которые оборудованы средствами для спасения и оказания первой помощи. Нельзя заплывать за буйки, заходить в воду пьяным и нырять в незнакомых местах.
В случае, если у отдыхающего появились судороги на икрах, следует сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой и выпрямить ноги, захватив руками большие пальцы ног и сильно потянув к себе. Если произошла судорога передней поверхности бедра, надо максимально согнуть ноги в коленях и прижать их руками к задней поверхности бедра. Если судорога схватила на животе, то следует подтягивать согнутые в коленях ноги к животу.
Напомним, 3 августа власти Краснодара рассказали, что с начала года в краевой столице утонули 14 человек. А с начала курортного сезона в Геленджике погибли в воде 6 человек.
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