На Кубани с начала года утонули 117 человек

С начала 2020 года на водных объектах региона утонули 117 человек, среди них было 11 детей. Все погибшие находились в местах, не предназначенных для купания. При этом на водоемах, в которых разрешено купание, случаев гибели не происходило, сообщили 18 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что купаться следует только на пляжах, которые оборудованы средствами для спасения и оказания первой помощи. Нельзя заплывать за буйки, заходить в воду пьяным и нырять в незнакомых местах.