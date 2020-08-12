На Кубани в реке нашли тело мальчика

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 12 августа в реке обнаружили тело ребенка

Сообщение о трагедии появилось утром в краснодарском паблике «Телетайп Краснодар». Там рассказали, что в станице Ладожской из реки достали тело 12-летнего мальчика. Ребенок утонул накануне. Подробности выясняются.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Напомним, в конце июля в Азовском море ребенок перевернулся на матрасе и утонул. Его пытался спасти взрослый мужчина, но он также погиб.

Дети Следственный комитет смерть Усть-Лабинский район

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