На Кубани в реке нашли тело мальчика

В Усть-Лабинском районе 12 августа в реке обнаружили тело ребенка

Сообщение о трагедии появилось утром в краснодарском паблике «Телетайп Краснодар». Там рассказали, что в станице Ладожской из реки достали тело 12-летнего мальчика. Ребенок утонул накануне. Подробности выясняются.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего.