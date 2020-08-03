С начала года в Краснодаре утонули 14 человек
Во время планерки в администрации Краснодара 3 августа обсудили ситуацию с отдыхом на воде в городе
Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре к середине июля утонули десять человек. 3 августа стало известно о 14 погибших в воде за 2020 год, из них двое детей и шесть взрослых утонули, когда купались в запрещенных местах.
«Отмечу, что основной причиной является распитие спиртных напитков. Мы проанализировали: из шести взрослых, которые утонули, пятеро были в нетрезвом состоянии, пренебрегая правилами безопасности», — сообщил начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Козликин.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в реке Кубани и Карасунских озерах гигиеническое состояние воды не соответствует нормам. В пресс-службе мэрии 3 августа добавили, что купаться в Кубани опасно еще и из-за слишком быстрого течения — оно превышает нормативное в два-три раза.
Сейчас в краевом центре патрулируют на плавсредствах сразу несколько мест: акваторию Кубани в районе Затона, «Солнечный остров», а также пруды и водоемы, находящиеся в зоне ответственности аварийно-спасательных и пожарных отрядов. На всех водоемах размещено более 200 знаков «Купание запрещено», патрули провели более 3 тыс. профилактических бесед, заключили в администрации.