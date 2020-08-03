С начала года в Краснодаре утонули 14 человек

Во время планерки в администрации Краснодара 3 августа обсудили ситуацию с отдыхом на воде в городе

Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре к середине июля утонули десять человек. 3 августа стало известно о 14 погибших в воде за 2020 год, из них двое детей и шесть взрослых утонули, когда купались в запрещенных местах.

«Отмечу, что основной причиной является распитие спиртных напитков. Мы проанализировали: из шести взрослых, которые утонули, пятеро были в нетрезвом состоянии, пренебрегая правилами безопасности», — сообщил начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Козликин.