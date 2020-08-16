Водозабор в Школьном микрорайоне Краснодара хотят привести в порядок до конца следующей недели
Власти Краснодара 15 августа рассказали, что планируют наладить работу водозабора в Школьном микрорайоне до конца будущей недели
Напомним, 15 июля в Краснодаре приостановили подачу воды в квартирах около 30 тыс. жителей домов на улицах Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской, где люди пожаловались на массовое отравление. Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение. Местным жителям организовали подвоз воды, однако поступали жалобы, что она ржавая.
Через две недели после случившегося проблему не смогли решить, зато уволили директора компании-поставщика. В начале августа в мэрии сообщили, что один из резервуаров наполнили водой и Роспотребнадзор проверит ее санитарное состояние. Результаты ожидалось получить 11 августа. 12 августа власти отчитались, что специализированная компания прочистила один из двух резервуаров чистой воды водозабора.
К 15 августа специалисты очистили второй резервуар, сейчас его промывают и хлоририруют, сообщили накануне в пресс-службе администрации Краснодара.
«Впереди — работы по промывке водопроводных сетей микрорайона. Их планируют выполнить за неделю с 17 по 23 августа. Также необходимо, чтобы пробы воды, которые берут на водозаборе специалисты Роспотребнадзора, соответствовали нормам и требованиям безопасности», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Сейчас в микрорайоне воду подают по графику, она является технической и не предназначена для питья. Автоцистерна с питьевой водой постоянно находится на улице Передовой, 68.
Жители микрорайона 15 августа рассказали порталу Юга.ру, что вода в кранах появляется с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Жительница многоэтажки на Школьной, 5 сообщила, что в ее доме не размещали предупреждения об ограничении водоснабжения. Однако объявление о введении графика подачи воды появилось в чате жильцов. Собственница квартиры на Школьной рассказала, что из-за перепадов давления в трубах выходила из строя сантехника в квартирах, а за последний месяц было около десяти аварийных вызовов сантехника.
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