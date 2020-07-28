В Школьный микрорайон Краснодара за две недели не смогли вернуть питьевую воду. Директор компании-поставщика уволен
В Краснодаре уволили директора ФГУП «ЖКК», который отвечал за водозабор Школьного микрорайона, где с 15 июля исчезла питьевая вода
Вечером 15 июля в Краснодаре приостановили подачу воды в квартирах около 30 тыс. жителей домов на улицах Филатова, Передовой, Школьной и астично Восточно-Кругликовской. Предположительно, во время ливня в одну из скважин попали осадки. На следующий день Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды. Для местных жителей организовали подвоз воды, однако люди жаловались, что она «ржавая» и ей невозможно пользоваться.
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В пресс-службе администрации краевой столицы 28 июля рассказали, что «Краснодар Водоканал» проверил состояние скважин на водозаборе ФГУП «ЖКК» на улице Филатова. Оказалось, что три из четырех скважин все еще в неудовлетворительном состоянии — их нужно чистить и дезинфицировать, а также обеззараживать сети.
Кроме того, ушел в отставку директор ФГУП «ЖКК» (поставщик коммунальных ресурсов холодного водоснабжения). Министерство науки и высшего образования РФ подписало приказ о его увольнении, на эту должность назначен исполняющий обязанности. В мэрии напомнили, что у муниципалитета нет прав на проведение работ на сетях или скважинах водозабора.
Власти краевой столицы готовят обращение министру науки и высшего образования РФ о необходимости приведения в порядок водозабора, а также дезинфекции сетей и скважин предприятия. И.о. руководителя предприятия планируют направить обращение с рекомендацией заключить договор на очистку и дезинфекцию скважин и сетей с ООО «Краснодар Водоканал».
Тем временем, в жилые дома все еще поступает хлорированная вода, которая не пригодна для питья. В Школьном микрорайоне действуют восемь пунктов выдачи воды, два из них — круглосуточно:
- Школьная, 19/1 — круглосуточно;
- Школьная, 13/2 — круглосуточно;
- Академическая, 59 — с 18:00 до 19:00, с 00:00 до 1:00, с 6:00 до 7:00;
- Академическая, 53 — с 19:00 до 20:00, с 1:00 до 2:00, с 7:00 до 8:00;
- Академическая, 7 — с 20:00 до 21:00, с 2:00 до 3:00, с 8:00 до 9:00;
- Передовая, 82 — с 21:00 до 22:00, с 3:00 до 4:00, с 9:00 до 10:00;
- Передовая, 68 — с 22:00 до 23:00, с 4:00 до 5:00, с 10:00 до 11:00;
- Филатова, 19 — с 23:00 до 00:00, с 5:00 до 6:00, с 11:00 до 12:00.
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