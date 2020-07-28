В Школьный микрорайон Краснодара за две недели не смогли вернуть питьевую воду. Директор компании-поставщика уволен

В Краснодаре уволили директора ФГУП «ЖКК», который отвечал за водозабор Школьного микрорайона, где с 15 июля исчезла питьевая вода

Вечером 15 июля в Краснодаре приостановили подачу воды в квартирах около 30 тыс. жителей домов на улицах Филатова, Передовой, Школьной и астично Восточно-Кругликовской. Предположительно, во время ливня в одну из скважин попали осадки. На следующий день Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды. Для местных жителей организовали подвоз воды, однако люди жаловались , что она «ржавая» и ей невозможно пользоваться.

В пресс-службе администрации краевой столицы 28 июля рассказали, что «Краснодар Водоканал» проверил состояние скважин на водозаборе ФГУП «ЖКК» на улице Филатова. Оказалось, что три из четырех скважин все еще в неудовлетворительном состоянии — их нужно чистить и дезинфицировать, а также обеззараживать сети.

Кроме того, ушел в отставку директор ФГУП «ЖКК» (поставщик коммунальных ресурсов холодного водоснабжения). Министерство науки и высшего образования РФ подписало приказ о его увольнении, на эту должность назначен исполняющий обязанности. В мэрии напомнили, что у муниципалитета нет прав на проведение работ на сетях или скважинах водозабора.

Власти краевой столицы готовят обращение министру науки и высшего образования РФ о необходимости приведения в порядок водозабора, а также дезинфекции сетей и скважин предприятия. И.о. руководителя предприятия планируют направить обращение с рекомендацией заключить договор на очистку и дезинфекцию скважин и сетей с ООО «Краснодар Водоканал».