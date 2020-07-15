В Школьном микрорайоне Краснодара отключили воду из-за попавших в водозабор осадков
В Школьный микрорайон Краснодара 15 июля начали подвозить питьевую воду
Что случилось? Вечером 15 июля в краснодарских пабликах появилось фото уведомления о прекращении или ограничении холодного водоснабжения, адресованного абонентам жилищно-коммунального комплекса. В тексте говорилось, что ФГУП ЖКК (поставщик коммунальных ресурсов холодного водоснабжения) на основании предписания Санэпиднадзора с 17:00 15 июля прекратил подачу холодной воды до особого распоряжения.
Причину такого решения организация не указала.
Что говорят местные жители? Портал Юга.ру связался с несколькими жителями Школьного микрорайона.
«Всю прошлую неделю люди жаловались на отравления. Сегодня в ЖК "Ежи" начали подвозить воду. Прекращена подача воды всех домов, которые питает ВНИИМК, сотрудники в частной беседе говорят, что ориентировочно на 9 дней», — рассказал порталу Юга.ру житель дома на улице Филатова.
Другой местный житель предоставил редакции сообщение из чата ТСЖ. В нем людей предупредили о вспышке кишечной палочки и о многочисленных жалобах жильцов на самочувствие.
«Аномальная жара, грозы, проблемы с ливневой канализацией — идеальные факторы для ее размножения [кишечной палочки]. В настоящее время, Роспотребнадзор берет пробы заборов воды по городу для анализа. Руководство ВНИИМКа уведомило нас, что они получили предписание обрабатывать всю воду хлоркой. Вода в дома будет поступать хлорированная», — сказано в тексте сообщения от ТСЖ.
Местный житель рассказал порталу Юга.ру, что отравился несколько дней назад. Сейчас в его доме есть вода, однако несколько часов назад ее не было.
«На районе говорят, что траванулось питьевой водой огромное количество человек. Также говорят, что с двух домов в инфекционку попало около 70 человек», — уточнил мужчина.
Что говорят власти? В пресс-службе мэрии рассказали, что водозабор по улице Филатова, 17 «ВНИИМК» находится в ведении федерального государственного предприятия «ЖКК». Он обеспечивает водой жителей улиц Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской (всего около 30 тыс. потребителей).
Предположительно, во время ливня в одну из скважин водозабора попали осадки. Местные жители обращались в Роспотребнадзор и накануне специалисты провели проверку и взяли пробы воды. Предприятию выдали предписание о необходимости дезинфекции резервуара, а 15 июля — требование о приостановке работы водозабора. Однако после этого в трубы могла поступать техническая вода. Сейчас предприятие обрабатывает разводящие сети хлоркой по всему району.
Администрация Прикубанского округа организовала подвоз воды. Работают восемь пунктов выдачи, два из них — круглосуточно:
- Школьная, 19/1 (круглосуточно);
- Школьная, 13/2 (круглосуточно);
- Академическая, 59 — с 18:00 до 19:00, с 00:00 до 1:00 и с 6:00 до 7:00;
- Академическая, 53 — с 19:00 до 20:00, с 1:00 до 2:00, с 7:00 до 8:00;
- Академическая, 7 — с 20:00 до 21:00, с 2:00 до 3:00, с 8:00 до 9:00;
- Передовая, 82 — с 21:00 до 22:00, с 3:00 до 4:00, с 9:00 до 10:00;
- Передовая, 68 — с 22:00 до 23:00, с 4:00 до 5:00, с 10:00 до 11:00;
- Филатова, 19 — с 23:00 до 00:00, с 5:00 до 6:00, с 11:00 до 12:00.
По данным Роспотребнадзора, на качество питьевой воды пожаловались трое жителей улицы Школьной. Также поступили экстренные извещения о заболевших от краевого Министерства здравоохранения. Взятые пробы показали, что качество воды не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Это стало основанием для выдачи Роспотребнадзором предписания о промывке и дезинфекции сети водоснабжения в этом районе.