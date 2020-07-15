В Школьном микрорайоне Краснодара отключили воду из-за попавших в водозабор осадков

Что случилось? Вечером 15 июля в краснодарских пабликах появилось фото уведомления о прекращении или ограничении холодного водоснабжения, адресованного абонентам жилищно-коммунального комплекса. В тексте говорилось, что ФГУП ЖКК (поставщик коммунальных ресурсов холодного водоснабжения) на основании предписания Санэпиднадзора с 17:00 15 июля прекратил подачу холодной воды до особого распоряжения.

Что говорят местные жители? Портал Юга.ру связался с несколькими жителями Школьного микрорайона.

«Всю прошлую неделю люди жаловались на отравления. Сегодня в ЖК "Ежи" начали подвозить воду. Прекращена подача воды всех домов, которые питает ВНИИМК, сотрудники в частной беседе говорят, что ориентировочно на 9 дней», — рассказал порталу Юга.ру житель дома на улице Филатова.

Другой местный житель предоставил редакции сообщение из чата ТСЖ. В нем людей предупредили о вспышке кишечной палочки и о многочисленных жалобах жильцов на самочувствие.

«Аномальная жара, грозы, проблемы с ливневой канализацией — идеальные факторы для ее размножения [кишечной палочки]. В настоящее время, Роспотребнадзор берет пробы заборов воды по городу для анализа. Руководство ВНИИМКа уведомило нас, что они получили предписание обрабатывать всю воду хлоркой. Вода в дома будет поступать хлорированная», — сказано в тексте сообщения от ТСЖ.

Местный житель рассказал порталу Юга.ру, что отравился несколько дней назад. Сейчас в его доме есть вода, однако несколько часов назад ее не было.

«На районе говорят, что траванулось питьевой водой огромное количество человек. Также говорят, что с двух домов в инфекционку попало около 70 человек», — уточнил мужчина.