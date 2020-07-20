В дома Школьного микрорайона Краснодара минимум пять дней поступает непригодная для употребления вода

Напомним, вечером 15 июля в Краснодаре была приостановлена подача воды для около 30 тыс. жителей улиц Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской. Предположительно, в одну из скважин попали осадки во время ливня. На следующий день Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды.

С ночи 15 июля в дома начали подавать техническую воду, непригодную для питья, проводить дезинфекцию и очистку сетей и источника. Сообщалось, что через несколько дней Роспотребнадзор снова возьмет пробы, после чего станет ясно, остались ли микробные загрязнения.

Для местных жителей организовали восемь пунктов выдачи воды, два из которых работают круглосуточно:

20 июля в редакцию портала Юга.ру обратилась жительница дома Филатова, 19. Она заявила, что горожанам подвозят «ржавую» воду, которой невозможно пользоваться. Поэтому жильцы дома закупаются водой самостоятельно.

Девушка добавила, что воду подают в дом с отключениями, подача не постоянная, при этом управляющая компания не сообщает жильцам результаты проб воды, поэтому местные жители не знают, можно ли ее использовать.

Она также добавила, что на прошлой неделе отравилась она сама, двое ее детей, няня и мать. По поводу качества питьевой воды жильцы домов Филатова 19, 19/1 и 19/2 направили коллективную жалобу в управляющую компанию (есть в распоряжении редакции Юга.ру).