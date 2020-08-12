В Школьном микрорайоне Краснодара уже месяц прочищают резервуары с водой

Власти Краснодара 12 августа рассказали о ситуации с водоснабжением в Школьном микрорайоне

Для местных жителей организовали подвоз воды, однако люди жаловались , что она ржавая и ею невозможно пользоваться. Через две недели после случившегося проблему не смогли решить, зато уволили директора компании-поставщика. После этого муниципалитет получил право на проведение работ на сетях и занялся промывкой труб и обеззараживанием резервуаров. 8 августа в мэрии сообщили, что один из резервуаров наполнили водой и Роспотребнадзор проверит ее санитарное состояние. Результаты ожидалось получить 11 августа.

Напомним, 15 июля в Краснодаре приостановили подачу воды в квартирах около 30 тыс. жителей домов на улицах Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской, где люди пожаловались на массовое отравление. Предположительно, во время ливня в одну из скважин попали осадки. Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды.

12 августа в департаменте городского хозяйства и ТЭК порталу Юга.ру сообщили, что специализированная компания прочистила один из двух резервуаров чистой воды водозабора ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс» (поставщик воды).

«Компания взяла пробы воды для анализа, который покажет качество проведенной работы. Их результаты пока не получены», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Скоро начнется прочистка второго резервуара чистой воды. После завершения комплексной работы приступят к прочистке сетей, а специализированная компания возьмет пробы воды, чтобы проверить ее санитарное состояние. Конкретные сроки выполнения работ не уточняются.

«К сожалению, сроки назвать сложно, все зависит от состояния резервуара. И сколько времени займет прочистка сетей — тоже прогнозировать сложно», — сказали в мэрии.

Сейчас жителям микрорайона продолжают подвозить воду. Точки подвоза работают на улице Школьной, 19/1 и Передовой, 68.