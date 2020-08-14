В Краснодаре 111 выпускников получили на ЕГЭ максимальные баллы
Администрация Краснодара 14 августа поздравила с успешной сдачей экзаменов выпускников-стобалльников
Напомним, из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение, затем каникулы продлили до трех недель, после чего учебные учреждения перешли на дистанционный формат обучения.
Позже власти решили отменить ОГЭ для девятиклассников, а ЕГЭ перенести на середину лета. В Краснодаре, как и по всей стране, экзамены проходили с 3 июля по 8 августа.
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В этом году в столице Кубани ЕГЭ сдавали 5 тыс. 838 выпускников. Из них 111 человек получили на экзамене 100 баллов. В пресс-службе мэрии города отметили, что это почти на 30% больше, чем в 2019 году.
При этом два выпускника смогли набрать в сумме по 300 баллов. Это ученик лицея № 4 Даниил Плотников и ученик школы № 6 Халиг Гулиев. Плотников набрал по 100 баллов по русскому языку, математике и информатике, а Гулиев — по русскому языку, истории и обществознанию.
Учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подготовили 47 школ Краснодара. Больше всего выпускников-стобалльников в следующих учебных организациях:
- лицей № 12 — восемь человек;
- лицей № 4 — семь человек;
- школы № 78, 52 и лицей № 48 — по шесть человек;
- школа № 83 — пять человек;
- школы № 96, 98 и гимназия № 25 — по четыре 4 человека.
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Как сообщили 14 августа в пресс-службе администрации Краснодара, 13 выпускников вместе с родителями пришли на торжественное награждение в муниципальный концертный зал. Первый замглавы Краснодара Виталий Косенко, вице-мэр Лилиана Егорова и глава департамента образования Алексей Некрасов вручили ребятам почетные грамоты и подарки.
«Несмотря на перенос сроков Единого государственного экзамена, на масочный режим, вы доказали, что вы — лучшие. Сейчас вам открыта дорога в самые престижные вузы страны. Они будут биться за вас. Но единственная просьба: не забывайте любимый город. Он нуждается в вас. Возвращайтесь после окончания учебы домой, живите в Краснодаре, делайте карьеру и добивайтесь успехов», — обратился Косенко к выпускникам.
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