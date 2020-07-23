Заявление в Красноярский край, ржавая вода и отсутствие проб. Узнали, как жителям Школьного микрорайона Краснодара возвращают питьевую воду в дома

В Роспотребнадзоре 23 июля рассказали, что повторное взятие проб в домах Школьного микрорайона Краснодара не проводилось. Ранее в мэрии сообщали, что их брали, а результаты будут готовы 22 июля

С чего все началось? В одну из скважин водозабора по улице Филатова, 17 «ВНИИМК», который находится в ведении ФГУП «ЖКК», и обеспечивает водой жителей улиц Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской, предположительно, во время ливня попали осадки.

Что было дальше? Местные жители пожаловались на качество воды, 14 июля специалисты Роспотребнадзора провели проверку и взяли пробы воды. С вечера 15 июля подача воды в дома была приостановлена, в это время началась дезинфекция и очистка сетей и источника, а в жилые дома начали подавать техническую воду, которая непригодна для питья.

И что с водой? 16 июля Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды. Сообщалось, что после промывки сетей специалисты снова возьмут пробы и через несколько дней станет ясно, остались ли микробные загрязнения.

Где берут воду местные жители? Администрация Прикубанского района организовала восемь пунктов выдачи воды, два из которых работают круглосуточно (адреса можно посмотреть здесь). Однако как рассказала 20 июля жительница дома по улице Филатова, 19 Елена Геращенко, горожанам подвозят «ржавую» воду, которой невозможно пользоваться. Жильцам приходилось закупать воду самостоятельно. Вода же в дома подается с перебоями. Но жильцы не знают результатов проб воды, поэтому используют ее с опаской.

А когда должны были быть готовы результаты исследований? В телеграм-канале мэрии Краснодара 20 июля сообщили, что работы по промывке и обеззараживанию на водозаборе закончились , но продолжается хлорирование воды. «Специалисты Роспотребнадзора взяли повторные пробы на качество питьевой воды, в частности на ее соответствие микробиологическим показателям. Результаты исследований ожидают в среду, 22 июля », — написали в официальном телеграм-канале администрации Краснодара.

Они готовы? Нет. Результаты проб не были опубликованы властями ни 22 июля, ни на следующий день. Как рассказали 23 июля порталу Юга.ру в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, промывка и обеззараживание сетей еще продолжается, поэтому повторное взятие проб воды не проводилось .

Что еще говорят местные жители? Жильцы домов Филатова 19, 19/1 и 19/2 считают, что некачественная вода подавалась в Школьный микрорайон с 9 июля, в связи с чем многие заболели кишечной инфекцией. Кроме того, вода с сильным запахом хлора стала поступать в дома 12 июля, за два дня до забора проб. 16 июля краснодарцы направили коллективную жалобу на имя директора управляющей компании «Созвездие», а также на имя председателя местного ТСЖ «ВЕГА» (есть в распоряжении редакции). Две жительницы Школьного микрорайона 23 июля уточнили порталу Юга.ру, что в настоящее время холодная вода подается в дома с перебоями, при этом по утрам течет из кранов вода коричневого цвета.

Что говорят в управляющей компании? Администрация УК «Созвездие» оповестила местных жителей, что холодная вода будет поступать с перебоями до конца недели. Они также подчеркнули, что УК дважды подавала заявление на получение результатов проб воды в ФГУП «ЖКК», однако им его не предоставили. Отметим, что по данным источников редакции, директор ФГУП «ЖКК» был уволен. «Нами 21 июля в адрес главного санитарного врача управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Горяеву Д.В. направлено письмо с просьбой о выдаче заключения и принятия мер к поставщику ХВС», — сообщили в УК «Созвездие» (текст обращения к жителям от УК «Созвездие» есть в распоряжении редакции). В Роспотребнадзоре сообщили порталу Юга.ру, что заявления от УК не получали. Главным санитарным врачом Краснодарского края является Мария Потемкина. Дмитрий Горяев занимает должность главного санитарного врача Красноярского края. Портал Юга.ру отправил запрос в УК «Созвездие» с просьбой прокомментировать ситуацию.