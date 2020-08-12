Сбербанк озвучил итоги работы в Краснодарском крае в первой половине 2020 года

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко представила данные по кредитованию, поддержке бизнеса и развитию сервисов в период карантина

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения стали практически для всех отраслей проверкой на прочность, и банковский сектор не исключение. Так, Сбербанк уже к 6 апреля подготовил и открыл все 612 офисов на территории Краснодарского края, обеспечив не только бесперебойный доступ населения к своим продуктам, но и безопасность для клиентов и сотрудников.

Онлайн-сервисы Несмотря на то что в период карантина офисы Сбербанка не прекращали работу, основным каналом взаимодействия с клиентами стали онлайн-сервисы. Объем платежей в удаленных каналах вырос* практически на 20% и составил порядка 59 млрд рублей. Кроме того, во время самоизоляции Сбербанк ввел дополнительные услуги — заключение кредитных договоров и открытие эскроу-счетов в дистанционном режиме. * здесь и далее везде динамика указана в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

На текущий момент около 2,8 млн жителей Краснодарского края (80% трудоспособного населения) осуществляют банковские операции через Сбербанк Онлайн.

Регион оказался в числе лидеров по доле безналичного торгового оборота в ЮФО и СКФО. Чаще всего люди оплачивали одежду, продукты питания, фастфуд. Рост оборота эквайринга составил 14%, что повлекло и увеличение количества эквайринговых терминалов — сейчас в Краснодарском крае их уже порядка 110 тыс. единиц.

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Кроме того, Сбербанк стремится сделать услуги эквайринга более доступными и для микробизнеса, предлагая проводить оплаты при помощи QR-кода. С начала года отмечен кратный рост спроса на сервис «Плати QR» — он обходится практически в три раза дешевле, чем обычный эквайринг, и не требует специального оборудования. Число предприятий, которые пользуются QR-оплатой, выросло на 260%. Демонстрирует рост и такая услуга, как «Платежный банковский агент». Сейчас этот сервис реализован в 109 населенных пунктах края, и работа в этом направлении продолжится, поскольку сервис выступает альтернативой банкомата или филиала банка. Также возрос безналичный оборот при оплате транспортных услуг в Краснодаре и крае. На текущий момент уже 1200 бортов коммерческого и 1350 бортов муниципального транспорта оснащены возможностью безналичной оплаты. Например, в этом году в Сочи зафиксирован рекорд — 100 тыс. жителей за один день воспользовались возможностью оплатить поездку банковской картой.

Кредитные продукты В первом полугодии продолжился рост спроса на потребительские кредиты. Объем кредитного портфеля составил 288 млрд рублей (+17%). В начале пандемии потребительские кредиты были самым востребованным типом займа — банк выдал порядка 143 тыс. кредитов физлицам. Средний размер кредита практически не изменился и сейчас составляет 220 тыс. рублей. Две трети всего объема выдачи пришлись на онлайн-сервис.

Также, несмотря на карантин, был зафиксирован более чем 10% рост спроса на жилищное кредитование. Банк выдал более 11 тыс. ипотечных займов на сумму порядка 23 млрд рублей. Средний размер такого займа тоже подрос на 9-10% и теперь составляет около 2 млн рублей. Повышению спроса на кредитные продукты способствует исторический минимум процентных ставок, принятые программы господдержки, а также удобство использования сервисов Сбербанка.

«Сейчас сотрудники кол-центров Сбербанка связываются с каждым клиентом, который получил возможность реструктуризации кредита, и напоминают о необходимости вовремя предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Наша задача — ни одного клиента не допустить до просрочки, и пока мы с этим успешно справляемся», — отметила Татьяна Сергиенко.

Поддержка бизнеса По оценкам экспертов Сбербанка, меньше всего от пандемии пострадали отрасли АПК и строительства. При этом быстрее других восстанавливаются туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, продажи электронной техники.

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За первые шесть месяцев этого года остаток средств юрлиц на счетах Сбербанка составил более 92 млрд рублей (+70%). В этот период существенно выросло число юридических лиц, которые начали проводить свою деятельность именно со Сбербанком, — новыми клиентами стали более 3 тыс. предприятий. Таким образом, на данный момент каждое третье предприятие, работающее на территории Краснодарского края, обслуживается в Сбербанке. Больше всего рос портфель кредитования малого бизнеса (+20%). Это связано в том числе и с предоставлением кредитов под 0% и 2% — бизнесу, особенно малому, такая поддержка была крайне важна. На Краснодарский край пришлось порядка 40% от объема кредитов, выданных Сбербанком малому бизнесу в ЮФО и СКФО.

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Кроме того, Сбербанк усилил лидирующие позиции по поддержке строительной отрасли, на 40% увеличив кредитный портфель (на начало июля — более 27 млрд рублей). Сейчас на рассмотрении находится более 40 крупных проектов, и до конца 2020 года запланировано увеличение финансирования до 2 млн кв. метров. Особое внимание — к проектам с социальной инфраструктурой. Сбербанк продолжает работать со всеми сегментами бизнеса, и в период карантина каждому из них предложил индивидуальные решения. За полгода объем выданных предпринимателям займов составил 9 млрд рублей (+50%), объем рефинансирования — почти 2,5 тыс. кредитов на сумму 4,7 млрд рублей.