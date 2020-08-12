Сбербанк озвучил итоги работы в Краснодарском крае в первой половине 2020 года
Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко представила данные по кредитованию, поддержке бизнеса и развитию сервисов в период карантина
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения стали практически для всех отраслей проверкой на прочность, и банковский сектор не исключение.
Так, Сбербанк уже к 6 апреля подготовил и открыл все 612 офисов на территории Краснодарского края, обеспечив не только бесперебойный доступ населения к своим продуктам, но и безопасность для клиентов и сотрудников.
Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:— Мы уже несколько лет занимаемся и безналичной оплатой, и цифровизацией продуктов и услуг для граждан и корпоративного сообщества. Пандемия и связанные с ней ограничения помогли нам вновь осознать важность развития цифровой экосистемы. В первом полугодии 2020 года мы активно развивали онлайн-сервисы, реализовывали государственные программы поддержки, проводили реструктуризации кредитов. Эти меры позволили банку в том числе сохранить долю на рынке — совокупный кредитный портфель Сбербанка достиг более 411 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Онлайн-сервисы
Несмотря на то что в период карантина офисы Сбербанка не прекращали работу, основным каналом взаимодействия с клиентами стали онлайн-сервисы. Объем платежей в удаленных каналах вырос* практически на 20% и составил порядка 59 млрд рублей. Кроме того, во время самоизоляции Сбербанк ввел дополнительные услуги — заключение кредитных договоров и открытие эскроу-счетов в дистанционном режиме.
* здесь и далее везде динамика указана в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
На текущий момент около 2,8 млн жителей Краснодарского края (80% трудоспособного населения) осуществляют банковские операции через Сбербанк Онлайн.
Регион оказался в числе лидеров по доле безналичного торгового оборота в ЮФО и СКФО. Чаще всего люди оплачивали одежду, продукты питания, фастфуд. Рост оборота эквайринга составил 14%, что повлекло и увеличение количества эквайринговых терминалов — сейчас в Краснодарском крае их уже порядка 110 тыс. единиц.
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Кроме того, Сбербанк стремится сделать услуги эквайринга более доступными и для микробизнеса, предлагая проводить оплаты при помощи QR-кода. С начала года отмечен кратный рост спроса на сервис «Плати QR» — он обходится практически в три раза дешевле, чем обычный эквайринг, и не требует специального оборудования. Число предприятий, которые пользуются QR-оплатой, выросло на 260%.
Демонстрирует рост и такая услуга, как «Платежный банковский агент». Сейчас этот сервис реализован в 109 населенных пунктах края, и работа в этом направлении продолжится, поскольку сервис выступает альтернативой банкомата или филиала банка.
Также возрос безналичный оборот при оплате транспортных услуг в Краснодаре и крае. На текущий момент уже 1200 бортов коммерческого и 1350 бортов муниципального транспорта оснащены возможностью безналичной оплаты. Например, в этом году в Сочи зафиксирован рекорд — 100 тыс. жителей за один день воспользовались возможностью оплатить поездку банковской картой.
Кредитные продукты
В первом полугодии продолжился рост спроса на потребительские кредиты. Объем кредитного портфеля составил 288 млрд рублей (+17%). В начале пандемии потребительские кредиты были самым востребованным типом займа — банк выдал порядка 143 тыс. кредитов физлицам. Средний размер кредита практически не изменился и сейчас составляет 220 тыс. рублей. Две трети всего объема выдачи пришлись на онлайн-сервис.
Также, несмотря на карантин, был зафиксирован более чем 10% рост спроса на жилищное кредитование. Банк выдал более 11 тыс. ипотечных займов на сумму порядка 23 млрд рублей. Средний размер такого займа тоже подрос на 9-10% и теперь составляет около 2 млн рублей.
Повышению спроса на кредитные продукты способствует исторический минимум процентных ставок, принятые программы господдержки, а также удобство использования сервисов Сбербанка.
«Сейчас сотрудники кол-центров Сбербанка связываются с каждым клиентом, который получил возможность реструктуризации кредита, и напоминают о необходимости вовремя предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Наша задача — ни одного клиента не допустить до просрочки, и пока мы с этим успешно справляемся», — отметила Татьяна Сергиенко.
Поддержка бизнеса
По оценкам экспертов Сбербанка, меньше всего от пандемии пострадали отрасли АПК и строительства. При этом быстрее других восстанавливаются туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, продажи электронной техники.
За первые шесть месяцев этого года остаток средств юрлиц на счетах Сбербанка составил более 92 млрд рублей (+70%). В этот период существенно выросло число юридических лиц, которые начали проводить свою деятельность именно со Сбербанком, — новыми клиентами стали более 3 тыс. предприятий. Таким образом, на данный момент каждое третье предприятие, работающее на территории Краснодарского края, обслуживается в Сбербанке.
Больше всего рос портфель кредитования малого бизнеса (+20%). Это связано в том числе и с предоставлением кредитов под 0% и 2% — бизнесу, особенно малому, такая поддержка была крайне важна. На Краснодарский край пришлось порядка 40% от объема кредитов, выданных Сбербанком малому бизнесу в ЮФО и СКФО.
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Кроме того, Сбербанк усилил лидирующие позиции по поддержке строительной отрасли, на 40% увеличив кредитный портфель (на начало июля — более 27 млрд рублей). Сейчас на рассмотрении находится более 40 крупных проектов, и до конца 2020 года запланировано увеличение финансирования до 2 млн кв. метров. Особое внимание — к проектам с социальной инфраструктурой.
Сбербанк продолжает работать со всеми сегментами бизнеса, и в период карантина каждому из них предложил индивидуальные решения. За полгода объем выданных предпринимателям займов составил 9 млрд рублей (+50%), объем рефинансирования — почти 2,5 тыс. кредитов на сумму 4,7 млрд рублей.
Цифровая экосистема
В этом году цифровая экосистема Сбербанка строилась в соответствии с утвержденной стратегией:
- реализовано более 680 сделок в рамках сервиса телемедицины,
- в Краевой клинической больнице Краснодара внедрен сервис Voice2Med (голосовое заполнение медицинских карт), позволяющий экономить время врача в среднем на 26%,
- заключена сделка с AVA Group по покупке программно-аппаратного комплекса VisionLabs Termo (измерение температуры одномоментно у 50 человек),
- в ряде сельхозпредприятий установлены системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot, позволяющие сократить потери зерна при уборке урожая,
- в два раза увеличился спрос на услуги сервиса по доставке продуктов СберМаркет.
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