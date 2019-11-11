В Краснодар пришел сервис доставки продуктов «СберМаркет». Что о нем нужно знать

В Краснодаре начал работать «СберМаркет» — доставка продуктов из магазинов. Мы уже писали, как такие сервисы могут облегчить вам жизнь.

Юга.ру разобрались, как работает новый сервис и зачем его использовать.

Что произошло?



Сбербанк запустил собственный сервис доставки продуктов с полок магазинов «СберМаркет». Его создали на базе технологической и операционной платформы Instamart.

По итогам 2017 года оборот российского рынка интернет-торговли вырос на 13% и достиг 1,04 трлн рублей. Продуктовый сегмент занимает всего 4-5% в общей конструкции, однако специалисты уверены, что он будет стремительно расти.

Как работает сервис?



«СберМаркет» создан для того, чтобы экономить время и деньги своих клиентов. Сделать заказ можно на сайте или в приложении. Сейчас доставка доступна из сети магазинов оптовых продаж METRO Cash & Carry, причем для оформления заказа клиентам «СберМаркета» не понадобится карта покупателя или гостя.



В каталоге — около 23 тыс. позиций, а цены на товары такие же, как в магазине. Кроме того, к заказу доступна акционная продукция и собственные бренды ретейлера.

«СберМаркет» интегрирован в технологическую экосистему Сбербанка. Пользователи смогут зарегистрироваться в нем с помощью Сбербанк ID.

Кто будет собирать заказ?



Выбирать продукты для вас будут сборщики. Они проходят специальные курсы, прекрасно ориентируются в супермаркете и знают его ассортимент. Сборщикам можно легко доверить выбор как свежей рыбы и спелого манго, так и детского питания и диетической продукции. Если товар в магазине закончился или не соответствует стандартам качества (истекает срок годности, повреждена упаковка), специалист вам позвонит и предложит равноценную замену.

Когда продукты привезут ко мне домой?



«СберМаркет» доставляет товары в тот же день в течение двух часов. Также можно оформить доставку на любой день в течение недели. В этом случае к сборке приступят не раньше чем за 1,5 часа до доставки, чтобы продукты оставались свежими. Оформлять заказы можно круглосуточно, но вам их смогут привезти только с 9:00 до 22:00. Оплатить заказ можно двумя способами: онлайн или картой курьеру при получении заказа.

Семь поводов доверить поход по магазинам кому-то другому

Зачем нужна доставка продуктов?



Еженедельные походы по магазинам все больше напоминают экспедицию: выбрать время, собраться, доехать до супермаркета, найти парковочное место, обойти магазин, выстоять очередь к кассе, вернуться домой. «СберМаркет» берет все эти заботы на себя, а вы сможете потратить освободившиеся несколько часов на поход в кинотеатр или салон красоты, уборку или семейную прогулку.



«СберМаркет» экономит и деньги: во-первых, вы не тратитесь на дорогу, а во-вторых, курьер привезет вам только то, что вы заказывали. Больше никаких ненужных товаров, из которых складывается порой до трети чека. Если вдруг при оформлении заказа вы что-то забыли добавить в виртуальную корзину, то можно связаться со сборщиком и попросить его купить это.



Если вы останетесь недовольны товаром, сервис вернет деньги в течение суток.

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