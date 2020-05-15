Сбербанк встретился онлайн с 200 представителями малого бизнеса Кубани

15 мая более 200 представителей малого бизнеса Краснодарского края участвовали в онлайн-конференции по инициативе Сбербанка

Темой встречи была поддержка бизнеса в условиях пандемии. В конференции участвовали председатель Юго-Западного банка Евгений Титов, его зам и куратор корпоративного блока, Ирина Ткаченко и управляющий Краснодарским отделением Татьяна Сергиенко. «Краснодарский край — уникальная территория, по ряду позиций она входит в топ-3 регионов РФ по бизнес-активности. Рынок переживает последствия пандемии. Важно совместно с предпринимателями разработать и реализовать стратегии выхода из кризиса. Около 70% всех программ поддержки бизнеса приходится на Сбербанк. Мы получили около 1 200 заявок на сумму 1,5 млрд рублей по льготным кредитам под 0% на выдачу зарплаты. Свыше 4 300 заявок на кредитные каникулы поступило от клиентов из края по господдержке и собственным программам банка. Мы постарались создать целый ряд сервисов, чтобы сделать взаимодействие по поддержке удобным и управляемым», — сказал председатель Юго-Западного банка Евгений Титов.

Среди регионов РФ по количеству рабочих мест в секторе МСП Краснодарский край занимает 3 позицию (690 тыс.) после Московской и Ленинградской областей. Сейчас расчетные операции в Сбербанке ведут 92 тыс. компаний малого и микро-бизнеса края — это каждое третье предприятие региона. «Задача банка — создать максимально комфортные условия для бизнеса наших клиентов. Банк активно участвует во всех программах господдержки и реализует собственные антикризисные меры. В крае наряду с напрямую пострадавшими от пандемии предприятиями есть много косвенно пострадавших компаний, и им Сбербанк также помогает в реструктуризации, кредитных каникулах и финансировании. Мы помогаем клиентам выстроить бизнес-процессы в новых условиях с помощью наших продуктов и экспертизы в дистанционном обслуживании. Мы делаем все возможное, чтобы быстро найти решение по каждому кейсу и реализовать его в кратчайшие сроки», — заявила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.