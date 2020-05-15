Сбербанк встретился онлайн с 200 представителями малого бизнеса Кубани
15 мая более 200 представителей малого бизнеса Краснодарского края участвовали в онлайн-конференции по инициативе Сбербанка
Темой встречи была поддержка бизнеса в условиях пандемии. В конференции участвовали председатель Юго-Западного банка Евгений Титов, его зам и куратор корпоративного блока, Ирина Ткаченко и управляющий Краснодарским отделением Татьяна Сергиенко.
«Краснодарский край — уникальная территория, по ряду позиций она входит в топ-3 регионов РФ по бизнес-активности. Рынок переживает последствия пандемии. Важно совместно с предпринимателями разработать и реализовать стратегии выхода из кризиса. Около 70% всех программ поддержки бизнеса приходится на Сбербанк. Мы получили около 1 200 заявок на сумму 1,5 млрд рублей по льготным кредитам под 0% на выдачу зарплаты. Свыше 4 300 заявок на кредитные каникулы поступило от клиентов из края по господдержке и собственным программам банка. Мы постарались создать целый ряд сервисов, чтобы сделать взаимодействие по поддержке удобным и управляемым», — сказал председатель Юго-Западного банка Евгений Титов.
Бизнес на карантине:
Среди регионов РФ по количеству рабочих мест в секторе МСП Краснодарский край занимает 3 позицию (690 тыс.) после Московской и Ленинградской областей. Сейчас расчетные операции в Сбербанке ведут 92 тыс. компаний малого и микро-бизнеса края — это каждое третье предприятие региона.
«Задача банка — создать максимально комфортные условия для бизнеса наших клиентов. Банк активно участвует во всех программах господдержки и реализует собственные антикризисные меры. В крае наряду с напрямую пострадавшими от пандемии предприятиями есть много косвенно пострадавших компаний, и им Сбербанк также помогает в реструктуризации, кредитных каникулах и финансировании. Мы помогаем клиентам выстроить бизнес-процессы в новых условиях с помощью наших продуктов и экспертизы в дистанционном обслуживании. Мы делаем все возможное, чтобы быстро найти решение по каждому кейсу и реализовать его в кратчайшие сроки», — заявила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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Убедить в этом удалось благодаря режиму открытого диалога. Предприниматели рассказали, как ограничения сказались на их бизнесе. Так ИП Кристина Судеревская из Сочи занимается производством натуральной косметики. В этом году она планировала запустить собственное производство полного цикла, но из-за пандемии и снижения выручки план оказался под угрозой срыва. Кристина оформила кредит в Сбербанке. С его помощью удалось запустить новую производственную линию и заключить договоры на поставку продукции с федеральными контрагентами.
«Поддержка банка ощутима — кредит мы получили быстро и без бумажной волокиты. Мы вовремя обратились за помощью и смогли запустить новую линию по производству антисептика, ставшего востребованным продуктом. Также мы запустили новую линейку продукции на основе лаванды, расширили ассортимент, подключили интернет-эквайринг и увеличили продажи через интернет-магазин и инстаграм. Я верю, что мы продолжим и сохраним рабочие места», — заключила Судеревская.
По итогам встречи бизнесмены поблагодарили за открытый диалог и договорились продолжить встречи в таком формате.