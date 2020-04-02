Сбербанк рассказал о мерах поддержки бизнеса во время карантина

Сбербанк ввел дополнительные меры поддержки клиентов при пандемии

Банк действует в штатном режиме. Все расчеты внутри банка и международные расчеты производятся в полном объеме. Банк продолжает проводить межбанковские платежи по регламенту Платежной системы Центробанка. Клиенты могут совершать биржевые операции на всех рынках в обычном режиме. С клиентами работают менеджеры, чтобы бизнесмены, нуждающиеся в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности. Это касается клиентов всех сегментов, прежде всего, малого и среднего бизнеса. В отделениях банка клиенты могут воспользоваться всеми основными услугами для бизнеса, которые доступны им в рабочие дни. При этом офисы работают по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан в разделе сайта «Отделения и банкоматы» и в офисах Сбербанка. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в круглосуточных зонах работают в обычном режиме. Горячая линия по вопросам работы банка Также для корпоративных клиентов банк запустил специальную горячую линию в связи с коронавирусом. Клиенты могут задать свои вопросы по телефону 88002003440. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 Мск.

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По всем корпоративным продуктам и сервисам банка клиенты могут круглосуточно получить консультации в Центре корпоративных решений по номерам: 0321 (для бесплатных звонков с операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2) на территории РФ): 84956655777 (звонки из-за рубежа, оплата согласно тарифу). Поддержка бизнеса Для компаний отраслей, которые подвержены негативным влияниям пандемии, в индивидуальном порядке рассматриваются рассрочки на уплату процентов и основного долга в течение ближайших 6 месяцев. К перечню таких отраслей на сегодня относятся: транспорт, операции с недвижимым имуществом (гостиничная недвижимость, торговая недвижимость), сфера услуг (предприятия общественного питания, развлекательная деятельность, туризм, деятельность гостиниц), производство строительных материалов, розничная торговля товарами выборочного спроса, оптовая торговля продукцией отрасли, образование, спорт, учреждения культуры и искусства, добыча нефти, нефтепереработка, оптовая торговля нефтью и газом, нефтепродуктами, продуктами нефтехимии, прочая оптовая торговля продукцией отрасли, офисная недвижимость, водный транспорт (морские и речные порты), инфраструктура воздушного транспорта. Кредиты на выдачу заработной платы под 0% Сбербанк также планирует приступить к выдаче кредитов по госпрограмме кредитования на выплату зарплаты для малого и микробизнеса и ИП. Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. По условиям программы, срок работы компаний должен быть не менее года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (по числу месяцев срока кредитования). Ставка по кредиту составляет 0,0% годовых. Обязательным условием является наличие у предприятия открытого расчетного счета и зарплатного проекта в Сбербанке.

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