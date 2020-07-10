На Кубани запустят первую беспилотную систему для сельхозтехники

Поставщик — один из ведущих мировых разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Это первая подобная сделка на территории Краснодарского края.

Сбербанк — основой финансовый партнером сельского хозяйства Краснодарского края, где среди клиентов банка более 7 тыс. агрофирм. Как сообщали Юга.ру, в 2019 году банк поддержал 78 инвестиционных проектов в отрасли и переработки на сумму 11,5 млрд рублей. Каждый третий кредит бизнесу в регионе Сбербанк выдает агропромышленным предприятиям.

«Краснодарский край занимает первое место в РФ по объему валовой продукции сельского хозяйства. Регион — один из ведущих в стране по производству и переработке сельхоз-продукции и поставкам продовольствия и лидирует по урожайности пшеницы. Поэтому Сбербанк совершенствует линейку продуктов для АПК. Система автономного управления сельхозтехникой от Cognitive Technologies позволит нашему клиенту ГК “Юг Агротехника” оптимизировать временные затраты на уборку и повысить производительность труда», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.