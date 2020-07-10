На Кубани запустят первую беспилотную систему для сельхозтехники
10 июля Сбербанк и ГК «Юг Агротехника» договорились о поставке системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot
Поставщик — один из ведущих мировых разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Это первая подобная сделка на территории Краснодарского края.
Сбербанк — основой финансовый партнером сельского хозяйства Краснодарского края, где среди клиентов банка более 7 тыс. агрофирм. Как сообщали Юга.ру, в 2019 году банк поддержал 78 инвестиционных проектов в отрасли и переработки на сумму 11,5 млрд рублей. Каждый третий кредит бизнесу в регионе Сбербанк выдает агропромышленным предприятиям.
«Краснодарский край занимает первое место в РФ по объему валовой продукции сельского хозяйства. Регион — один из ведущих в стране по производству и переработке сельхоз-продукции и поставкам продовольствия и лидирует по урожайности пшеницы. Поэтому Сбербанк совершенствует линейку продуктов для АПК. Система автономного управления сельхозтехникой от Cognitive Technologies позволит нашему клиенту ГК “Юг Агротехника” оптимизировать временные затраты на уборку и повысить производительность труда», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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По условиям контракта программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot установлен на зерноуборочной технике ООО «Восход» (входит в ГК «Юг Агротехника») в Ейском районе Краснодарского края. Стоимость оборудования составила 650 тыс. рублей. Тестирование комплекса начнется во время грядущей уборки.
«Мы считаем важной задачей повышение уровня технической обеспеченности хозяйства. Технология беспилотного вождения освободит время механизаторам, повысит эффективность их работы и позволит достичь лучшего качества уборки. Для нас это первый опыт использования искусственного интеллекта, от которого во многом будет зависеть дальнейшее развитие предприятия», — отметил гендиректор ООО «Восход» Евгений Ягло.
«Черкесы знали, какой травой кормить скот, казаки нет»:
По техзаданию используемая система автономного управления обеспечит автоматическое движение комбайна:
- по кромке поля (скошенной культуры, обработанной земли);
- по рядку (форма высадки отдельных культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и др.);
- по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура).
Также система будет автоматически определять препятствия на маршруте и оповещать комбайнера о возникновении препятствий или при уходе комбайна с маршрута в случае ручного управления. Операторам будет доступен мониторинг движения каждого оснащенного комбайна по трэку в режиме реального времени.
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«Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает потери зерна при уборке урожая и затраты на топливо. Одновременно система повышает эффективность всего процесса уборки. Мы искренне рады, что наши инновационные решения помогают фермерам снижать себестоимость получаемой продукции», — заявила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельхозтехникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе искусственного интеллекта. Система анализирует видео и при помощи нейронной сети глубокого обучения анализирует типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Система не использует GPS-навигацию, что позволяет замечать на пути неожиданно возникающие препятствия — людей, животных, металлические предметы и камни. Также это позволяет работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.
Cognitive Agro Pilot успешно работает в США, Бразилии, Китае и в ряде субъектов РФ — в Белгородской, Томской, Курганской областях и республике Татарстан.