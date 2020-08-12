В Анапе у фотографов забрали изможденных щенков енотов

В августе в Анапе двух енотов спасли от уличных фотографов

На курорте прошел очередной рейд сотрудников администрации, полицейских и специалистов ветеринарии. Они изъяли у уличных фотографов двух щенков енотов, которые находились в изможденном состоянии. Также у животных был недостаточный вес.

Детенышей енотов-полоскунов временно отдали в зоопарк, а нарушителей оштрафуют за жестокое обращение с животными, сообщили 12 августа в пресс-службе администрации Анапы.