В Анапе у фотографов забрали изможденных щенков енотов

Краснодарский край

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В августе в Анапе двух енотов спасли от уличных фотографов

На курорте прошел очередной рейд сотрудников администрации, полицейских и специалистов ветеринарии. Они изъяли у уличных фотографов двух щенков енотов, которые находились в изможденном состоянии. Также у животных был недостаточный вес.

Детенышей енотов-полоскунов временно отдали в зоопарк, а нарушителей оштрафуют за жестокое обращение с животными, сообщили 12 августа в пресс-службе администрации Анапы.

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Напомним, в 2019 году власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. В прошлом сезоне на курорте забрали краснокнижного котенка африканского льва, а через несколько дней полицейские изъяли еще одного львенка. В начале июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.

В этом году в июле в Анапе у фотографов изъяли двух краснокнижных орлов и ястреба.

Анапа Животные

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