В Краснодаре во время ДТП маршрутка с двумя пассажирами врезалась в столб
В Краснодаре 8 августа произошло ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями
Днем в краснодарских пабликах появилась информация о том, что в ходе ДТП на улицах Октябрьской и Гимназической маршрутка №21 врезалась в столб, также пострадали две легковых автомобиля. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Типичный Краснодар».
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, сообщение о ДТП на перекрестке улиц Гимназической и Октябрьской поступило в дежурную часть полиции в 14:30. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель автобуса Hyundai двигался по Октябрьской в сторону Ленина от Карасунской и проехал на красный сигнал светофора.
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В результате нарушения ПДД маршрутка столкнулась с Kia Optima, водитель которой ехал по Гимназической от Кирова в сторону Рашпилевской. А Kia Optima столкнулась с автомобилем Toyota. Маруштка же врезалась в столб линии электропередач, повредив клумбу.
В отношении водителя маршрутки вынесено постановление об административном правонарушении. Как уточнили в пресс-служб УМВД по Краснодару, в момент ДТП в общественном транспорте находились два пассажира, они не пострадали.
Как писали Юга.ру, в мае маршрутка вылетела на трамвайные пути и остановила движение трамваев. В декабре 2019 года в ДТП пострадали три пассажира маршрутки, им назначили амбулаторное лечение, а в конце ноября водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП.
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