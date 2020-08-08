В Краснодаре во время ДТП маршрутка с двумя пассажирами врезалась в столб

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 августа произошло ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями

Днем в краснодарских пабликах появилась информация о том, что в ходе ДТП на улицах Октябрьской и Гимназической маршрутка №21 врезалась в столб, также пострадали две легковых автомобиля. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Типичный Краснодар».

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, сообщение о ДТП на перекрестке улиц Гимназической и Октябрьской поступило в дежурную часть полиции в 14:30. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель автобуса Hyundai двигался по Октябрьской в сторону Ленина от Карасунской и проехал на красный сигнал светофора.

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В результате нарушения ПДД маршрутка столкнулась с Kia Optima, водитель которой ехал по Гимназической от Кирова в сторону Рашпилевской. А Kia Optima столкнулась с автомобилем Toyota. Маруштка же врезалась в столб линии электропередач, повредив клумбу.

В отношении водителя маршрутки вынесено постановление об административном правонарушении. Как уточнили в пресс-служб УМВД по Краснодару, в момент ДТП в общественном транспорте находились два пассажира, они не пострадали.

Как писали Юга.ру, в мае маршрутка вылетела на трамвайные пути и остановила движение трамваев. В декабре 2019 года в ДТП пострадали три пассажира маршрутки, им назначили амбулаторное лечение, а в конце ноября водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП.

Автомобили ДТП Краснодар Общественный транспорт Полиция

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