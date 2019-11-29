В Краснодаре водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП
В Краснодаре утром 29 ноября произошло ДТП с участием пассажирской маршруткой
Авария произошла около 8 часов на Ростовском шоссе.
«Водитель маршрутного автобуса, двигаясь от улицы Ягодина в сторону улицы Солнечной, при развороте налево на улице Автомобильной не уступил дорогу встречному автомобилю "Лада Приора" и допустил с ним столкновение. После чего "Приору" отбросило на стоящий во встречном направлении Citroen», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В результате ДТП никто не пострадал. Водителю маршрутки вынесли постановление за нарушение правил проезда перекрестка. Это влечет штраф в 1 тыс. рублей.
На видео с места ЧП видно, что 78-я маршрутка начала поворот не из крайней полосы, подрезав стоящие на крайней левой автомобили. Затем он плавно начал разворот на встречной полосе. В итоге один из автомобилей успел увернуться, а «Приора» снесла ему левый бампер.
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Сегодня, 29 ноября около 08:00 на пересечении улиц Ростовское шоссе/Автомобильная, один водитель автобуса торопился выполнить дневной план! . Мужчина, подрезав автомобили, расположенные на крайней левой полосе (для поворота) начал совершать левый поворот, однако в спешке не заметил «Приору» и «Мерседес», которые двигались во встречном направлении.. . Водитель немецкого автомобиля успел среагировать, он крутнул руль вправо и избежал столкновения, а вот водителю «Лады» повезло меньше, он протаранил заднюю часть «Пазика» 78-маршрута и задел встречный «Hyundai» . Вышедшей из кабины водитель автобуса на вопрос: «Что ты творишь?» — пожал плечами и всё! Да-да, он даже не попытался узнать, как дела у пассажиров, которых он перевозил! . Б — Безопасненько.. . ���� #chp_krd
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