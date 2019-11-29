В Краснодаре водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП

Авария произошла около 8 часов на Ростовском шоссе.

«Водитель маршрутного автобуса, двигаясь от улицы Ягодина в сторону улицы Солнечной, при развороте налево на улице Автомобильной не уступил дорогу встречному автомобилю "Лада Приора" и допустил с ним столкновение. После чего "Приору" отбросило на стоящий во встречном направлении Citroen», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителю маршрутки вынесли постановление за нарушение правил проезда перекрестка. Это влечет штраф в 1 тыс. рублей.

На видео с места ЧП видно, что 78-я маршрутка начала поворот не из крайней полосы, подрезав стоящие на крайней левой автомобили. Затем он плавно начал разворот на встречной полосе. В итоге один из автомобилей успел увернуться, а «Приора» снесла ему левый бампер.