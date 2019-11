В Краснодаре водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП

View this post on Instagram

Сегодня, 29 ноября около 08:00 на пересечении улиц Ростовское шоссе/Автомобильная, один водитель автобуса торопился выполнить дневной план! . Мужчина, подрезав автомобили, расположенные на крайней левой полосе (для поворота) начал совершать левый поворот, однако в спешке не заметил «Приору» и «Мерседес», которые двигались во встречном направлении.. . Водитель немецкого автомобиля успел среагировать, он крутнул руль вправо и избежал столкновения, а вот водителю «Лады» повезло меньше, он протаранил заднюю часть «Пазика» 78-маршрута и задел встречный «Hyundai» . Вышедшей из кабины водитель автобуса на вопрос: «Что ты творишь?» — пожал плечами и всё! Да-да, он даже не попытался узнать, как дела у пассажиров, которых он перевозил! . Б — Безопасненько.. . #chp_krd