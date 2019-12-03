Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Краснодаре
В Краснодаре вечером 2 декабря столкнулись пассажирский автобус и две легковушки. Есть пострадавшие
Авария произошла в 19:00 на улице Трамвайной. По предварительным данным, 26-летний водитель маршрутки №34 марки Real оказался на небезопасном расстоянии от ехавшего впереди автомобиля ГАЗ-3102 («Волга») и врезался в него. После этого «Волга» столкнулась с Nissan Teana.
В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки, им назначили амбулаторное лечение.
Полицейские выяснили, что водителя автобуса неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в конце ноября водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП.
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