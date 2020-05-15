В Краснодаре автобус на час заблокировал движение трамваев
В Краснодаре 15 мая маршрутка вылетела на трамвайные пути и остановила движение трамваев
Напомним, сейчас в Краснодаре трамваи и троллейбусы ходят только три часа утром (с 9:00 до 12:00) и три часа вечером (с 17:00 до 20:00).
О том, что из-за маршрутки №65, оказавшейся на трамвайных путях, остановилось движение, написали несколько краснодарских пабликов.
«На Зиповской из-за налетевшего на пути автобуса встали трамваи в сторону центра», — привели слова очевидца в телеграмм-аккаунте «Туподар Краснодар».
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что в 16:35 в районе улицы Московская и 40 лет Победы застрял на рельсах автобус. Он остановил движение трамваев №5, 8, 15, 21 и 22. В 17:34 движение трамваев было восстановлено.
Простой составил 59 минут.
Юга.ру писали о подобном случаев начале мая. Тогда в Краснодаре произошла автомобильная авария, в результате которой машина оказалась на трамвайных рельсах. Однако простоя из-за аварии не было.