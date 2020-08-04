Власти Крыма пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям девяти погибших в ДТП с микроавтобусом

Руководство Крыма 3 августа сообщило, что окажет материальную помощь родственникам погибших в аварии на трассе

Напомним, ранним утром 31 июля на трассе возле Белогорска микроавтобус Mercedes, который следовал из Краснодара в Симферополь, врезался в КамАЗ.

Девять человек пострадали, погибли водитель и еще восемь пассажиров. Умершие оказались жителями Сургута, Омска, Крыма, а также Краснодарского и Хабаровского краев. После аварии возбудили уголовное дело, а организатора перевозки задержали. По данным следствия, он нарушил правила безопасности, это и привело к трагедии.

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что родственникам погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей, деньги выделят из бюджета региона.

Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, обещают выплатить по 500 тыс. рублей. Те, кто получил легкие травмы, получат 200 тыс. рублей.